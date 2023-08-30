蘋果新款Apple Watch 傳使用3D列印技術

外媒引述消息人士報導，蘋果正在測試使用3D列印技術，替即將推出的Apple Watch生產鋼質底盤，有望比傳統技術使用更少材料，且將縮短製造時間。

知情人士指出，如果Apple Watch的開發工作按照計畫進行，蘋果有意在未來數年內將使用3D列印的生產技術擴展至更多產品。

蘋果使用的新技術被稱為「黏合劑噴射型」（Binder Jetting），能列印接近實際尺寸的總體輪廓，此種技術是用粉末狀物質製成，經過一個稱為「燒結」的過程，利用熱量和壓力將材料壓縮成觸感近似於傳統鋼材的底盤，之後再像此前的流程一樣，對其進行精確的設計並對切口進行銑削。

據悉，蘋果及其供應商已悄悄開發3D列印技術逾三年之久，過去數個月蘋果一直在為Apple Watch Series 9進行測試，不過第一批發貨的Apple Watch Series 9未必是採用改進後的製造技術。倘若蘋果此次在Apple Watch的測試取得成功，蘋果可望在未來幾年內將3D列印應用於更多產品上。

天風證券分析師郭明錤 7月便曾發布報告指出，蘋果正在積極採用3D列印技術，且第二代Apple Watch Ultra中的一些鈦合金零組件將採用3D列印技術。

外媒報導指出，大多數Apple Watch外殼皆為鋁製，而非不銹鋼，蘋果目前尚未在鋁製外殼的大規模3D列印方面取得進展，此外，鋁製外殼也用於Mac、iPad以及低端iPhone。根據報導，蘋果內部正在討論將鋼和鈦等可以3D列印的材料引入更多設備。

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