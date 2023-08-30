劍指中國？美限制輝達向中東出口AI晶片

輝達本周在一份監管文件中表示，美國將A100、H100等人工智慧（AI）晶片的出口限制擴大到中國以外的地區，包含部分中東國家。

美國於去年8日31日出手，限制超微（AMD）及輝達（NVIDIA）將高階產品輸入中國，輝達的A100及H100晶片皆在此限。美國政府曾明確表示，限制高端AI晶片輸中，是為了避免中國利用這些技術發展軍事和監控能力。

輝達28日提交在一份文件中寫到，2024 財年第二季，美國政府通知該公司，他們對運往某些客戶及地區（包括中東一些國家）的A100和H100晶片提出了額外的許可要求，不過輝達表示，預估不會對其業績產生直接實質性影響。

輝達並未在該文件中具體說明受到影響的中東國家包含哪些。根據該公司2024財年第二季的財報，該公司營收大部分來自美國、中國與台灣，僅有約13.9%的營收來自其他國家／地區的總和，不過該公司並未提供中東地區的具體營收。

輝達及美國商務部目前皆未回應媒體置評請求。英國《電訊報》（The Telegraph）報導指出，美國政府此舉是藉由限制中東國家與中國AI公司的聯繫，以加強打擊中國發展AI的野心。

電訊報引述一名美國資深貿易律師報導，美國政府不僅擔憂企業向中國出口晶片，也擔憂中國企業在海外發展AI軟體並將其帶回中國，沙烏地阿拉伯通訊部長薩瓦哈（Abdullah bin Amer Al-Sawaha）去年便曾於與中國簽署戰略夥伴關係計劃，其中也包括承諾在AI領域密切合作。

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