女股神:別只關注輝達 將有更多AI股興起

AI晶片龍頭輝達今年股價漲勢兇猛，市值更在29日突破1.2兆美元。可是有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）今年2度大舉拋售輝達持股，隨後就迎來打臉的大漲行情，讓鄉民紛紛嘲諷她是反指標。不過她在最新專訪中仍堅持立場，呼籲投資人別只盯著輝達，因為還有更多AI股興起。

美國財經新聞網站Benzinga執行長Jason Raznick在《The Raz Report》節目中專訪伍德。根據預先曝光的節目內容，伍德被問到，如今投資AI股是否太晚，她直言「不會」，她認為AI相關交易仍然很好，而且比大家想像的還要快擴展到大多數公司。

其實至少從2016年起，伍德就在持續買進、賣出輝達，但是她旗下旗艦ETF「方舟創新ETF」在今年1月清倉輝達，又提前在8月22日，也就是輝達公布傲人第二季財報的前一天，透過方舟新世代網路ETF（ARK Next Generation Internet ETF）出清幾乎所有輝達持股。

今年輝達股價累計狂飆234％，成為標普500指數表現最佳的個股。但伍德的接連「犯錯」，讓她錯失輝達的狂飆行情。

不過伍德在最新專訪中明確指出，投資人不應該僅僅投資AI股票，重點在於要認識到AI能如何改變現有公司的價值主張。她舉雲端通訊平台Twilio為例，Twilio的本益比只有2.5倍，比輝達的25倍要低很多，Twilio相對較低的估值正是一個投資機會，而且該公司正轉向現金獲利狀態，隨著有更多AI技術融入業務當中，利潤率也可望上升。

（中時新聞網 賴宇萍）

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