憧憬Fed暫停升息 美股連4紅 輝達再創高

美國最新經濟數據遜色，市場對於聯準會結束升息的預期升溫，推動美債殖利率持續回落，華爾街股市30日開高走高，道瓊工業指數盤初最高漲170點並短暫升破35,000點，尾盤時段雖一度轉跌，但最終仍收紅，並創下8月中旬以來的兩周最高，那斯達克指數收盤寫下8月1日以來的四周新高。

道瓊工業指數上漲37.57點，或0.11%，收34,890.24點；標準普爾500指數上揚17.24點，或0.38%，收4,514.87點；那斯達克綜合指數揚升75.55點，或0.54%，收14,019.31點；費城半導體指數上升14.35點，或0.40%，收3,643.92點。

數據方面，美國商務部30日公布第二季國內生產毛額（GDP）修正值，季增年率為2.1%，遜於市場預估的2.4%，但略高於首季的2%，主因在於庫存投資及企業在設備與知識產權方面支出遭到下調，不過個人消費支出小幅上修至1.7%。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國8月民間就業人數增加17.7萬人，遠低於7月的增加37.1萬人，增幅創下3月以來最低，顯示美國勞動市場放緩，在在推升聯準會9月可能暫緩升息的預期。

此外，美國7月商品貿易赤字由6月的878億美元擴大至912億美元，多於預計的900億美元，進口成長1.9%，出口則增加1.5%。

由於經濟數據降溫，美債殖利率持續下行，2年期美債殖利率最深跌5個基點至4.84%，幾乎抹去兩周半以來的漲幅，10年期美債殖利率最深跌3個基點，一度失守4.10%，創下近三周低位。

政經消息，外媒引述消息人士報導，聯準會向多間資產介於1,000億至2,500億美元的地區銀行發出警告信，要求他們改善資本及流動資金情況，涉及的銀行包括Citizens Financial、Fifth Third Bancorp、M&T Bank等。

前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）30日指出，如果就業市場與經濟以目前的速度逐漸放緩，聯準會便可以暫停升息，至於何時啟動降息，羅森格倫認為，在個人消費支出數據的年增率回落至接近3%以前，聯準會不太可能討論降息的可能性。

個股方面，美國券商羅森布拉特（Rosenblatt Securities）的分析師看好人工智慧與高性能運算的市場需求，給予輝達1,100美元的目標價，若以周二收盤價計算，意味著仍有125%的上漲空間，屆時輝達市值將超過2.7兆美元，媲美蘋果的2.9兆美元。輝達周三揚升4.80美元，漲幅0.98%，收報492.64美元，再度改寫收盤新高。

蘋果於29日發出邀請函，確定將於美國西岸時間9月12日上午10台灣時間9月13日凌晨1時）舉行秋季發表會，iPhone 15系列、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2等新品有望登場；另外媒30日報導指出，蘋果計劃在其即將推出的Apple Watch Series 9首次進行3D列印技術的測試。蘋果周三揚升3.53美元，漲幅1.92%，收報187.65美元。

龍頭科技股周三普遍揚升，Google收漲1.44美元，漲幅1.06%，收在136.93美元；微軟攀升0.38美元，漲幅0.12%，收報328.79美元；亞馬遜上揚0.16美元，漲幅0.12%，收135.07美元；Meta則下跌2.89美元，跌幅0.97%，收報95.10美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.30美元，跌幅0.32%，收在94.78美元；日月光ADR收紅0.02美元，漲幅0.24%，收報8.39美元；聯電ADR揚升0.09美元，漲幅1.25%，以7.27美元作收。

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