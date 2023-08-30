Fed還要升息到6％？他曝「1因素」害的

在投資人期待美國聯準會（Fed）降息之際，川普政府時期的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）卻警告，由於高通膨捲土重來，Fed將被迫進一步升息，利率將上看6%，創2000年12月以來的新高水平。

Fed在7月宣布升息1碼，基準利率升至5.25%～5.50%的區間，達22年來最高水平，為17個月來第11度升息。儘管Fed主席鮑爾上周在傑克森霍爾年會的演說中提及通膨過高，仍有可能需要再度升息，但市場仍普遍認為，Fed的升息循環將畫下句點。

不過哈塞特接受美國財經媒體CNBC訪問時警告，美國經濟仍存在揮之不去的價格壓力，恐導致通膨再次抬頭。7月通膨年率為3.2%，較去年夏天創下的9%高點大幅下滑，接近Fed設下的2%通膨目標。

市場樂觀預估，通膨降溫將帶動美國經濟走向軟著陸。據亞特蘭大聯邦準備銀行預估，美國第3季GDP將成長近6%。哈塞特表示，這樣強勁的經濟成長，加上瘋狂的政府赤字，通膨根本不可能真正降溫，而考量到近期數據，通膨可能徘徊在5%左右，高於7月的3.2%。

哈塞特指出，美國將出現「鋸齒狀的通膨周期」，他比喻說，這種情況就像新冠疫情，當你感覺疫情已經受到控制，就會出現新的病毒品種。

（中時新聞網 賴宇萍）

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