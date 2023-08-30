越南出口業14年最慘 專家曝2大元凶

陸美關係不佳，外界看好越南等國是陸美貿易戰下的贏家，但數據資料顯示，越南8月出口率連續第六個月下滑，創下2009年以來最長頹勢，專家分析關鍵在於美國市場疲軟，加上大陸經濟惡化，導致越南出口業受到重擊。

越南統計總局（GSO）公布數據指出，越南8月出口額年減7.6%至323.7億美元，此降幅雖然低於市場預估的9.5%，但仍創下2009年以來最久的頹勢，引發商界擔憂，且各大工廠都面臨缺乏訂單的情況。此外，越南8月進口額則年減8.3%至285.5億美元，造成38.2億美元的貿易順差。

總計今年前8月，越南出口額年減10%至2277.1億美元，進口額則年下滑16.2%至2075.2億美元，出現201.9億美元貿易順差。

值得警惕的是，貿易占越南GDP（國內生產毛額）的比重幾乎達到兩倍，遠高於新加坡以外的任何亞洲國家。越南出口連續數月下滑，可能導致GDP成長率難以達到當局設定的全年6.5%目標。

至於越南出口業衰退的首要原因，投資管理公司VinaCapital首席經濟學家Michael Kokalari發布報告指出，主要是美國業者庫存爆量，多數西方國家沒有向越南持續下單，而美國占越南絕大多數的出口額，越南因為沒有訂單和現金流，導致經濟受重創。

除了西方國家的庫存問題，大陸經濟惡化，也導致大陸企業的訂單銳減，夾在陸美兩國之間的越南受到最直接的打擊。

（中時新聞網 邱怡萱）

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