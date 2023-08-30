日SOGO、西武百貨將被賣 員工揚言罷工

路透社接獲爆料，日商Seven & i預定將於9月1日出脫崇光百貨（SOGO）以及西武百貨（Seibu），沒想到卻引發員工強烈不滿，揚言將要舉行日本幾十年來首次的大罷工活動。

Seven & i是家控股公司，旗下有全球最大連鎖超商7-Eleven、SOGO以及西武百貨等公司。去年，已經同意將賠錢的SOGO與西武百貨，轉手給美國專業投資集團Fortress。但員工強烈反彈，故此交易遭延宕。

根據工會成員所言，打算31日將在東京位於池袋的西武百貨進行罷工。勞資糾紛在日本很少見到，罷工更是幾乎沒有。日本產業界最大的工會組織UA Zensen舉例，上一次日本出現大型百貨公司員工罷工事件，是在61年以前，且罷工還霸不到一天就結束。

另外，Seven & i高層也很強硬，預定在31日召開董事會，正式決定出售一事。不過，Seven & i表示現在還沒有決定。Fortress也說，目前無法提供立即性的評論。

工會代表指出，在談判中西武百貨以及SOGO都給資方8月29日的最後期限，要求公司放棄9月1日的出售計畫。不過，工會並沒有收到公司回應，故31日才會在西武百貨罷工，該店僱用了約900名工會成員。

SOGO與西武百貨宣布，31日將關門一天。目前，西武百貨內有900名員工是工會成員。根據了解，Fortress最初出價約2500億日圓，約17.1億美元來收購，但現在的買價很有可能已經降到2200億日圓左右，等於打了88折。

（時報資訊 柳繼剛）