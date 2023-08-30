因這風險 英官員籲企業慎用AI聊天機器人

英國官員警告機構，不要將由人工智慧（AI）驅動的聊天機器人整合到它們的業務中，研究顯示，聊天機器人可能會被騙去執行有害的任務。

英國國家網路安全中心（NCSC）訂於周三部部的兩篇文章顯示，專家們尚未能解決雨衣些演算法有關的安全問題；這些演算法能生成類似人類的互動，即所謂的大型語言模型（LLMs）。

人工智慧的工具正被用作聊天機器人。一些人認為，它們不僅會取代網際網路搜尋，還會取代客服工作和銷售電話。

NCSC說，這可能會帶來風險，特別是這樣的模型被內嵌入機構的業務流程中。

研究人員已經數次找到顛覆聊天機器人的作法，例如提供惡意的命令，或是誘騙它們去繞過自己建立的安全護欄。

另一方面，如果駭客正確編造了銀行的查詢，那麼銀行部署的AI聊天機器人，可能會被誘騙進行未經授權的交易。

NSCS說，使用LLM服務的企業需要謹慎行事，要當作如同它們使用測試版的產品或代碼庫一樣。

全球各地政府當局都在努力應對LLM的崛起，例如OpenAI的ChatGPT。企業正將要把LLM融入銷售和客戶服務等服務中，人工智慧的安全影響也開始成為關注焦點。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）