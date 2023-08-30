陸PC銷售冷 惠普下修財測 盤後崩跌11%

由於逾一年多來PC市場低迷不振，以及主要市場中國需求疲弱，惠普公司（HP Inc）下修全年獲利預測，周二盤後股價倒跌10.74%，報28美元。

在稍早前的一般交易時段，該公司股價收漲0.13%，報31.37美元。

通膨急升和全球經濟情勢不明導致去年PC等消費電子產品需求急凍，以及整個供應鏈庫存增加。

惠普執行長Enrique Lores表示，雖然我們預期第四財季將再度實現季增長，但外部環境的改善速度沒有預期快，因此我們正在調整預期。我們不認為中國的復甦會很快發生，目前，我們的任何計畫都沒有納入這樣的復甦。

根據產業分析公司Canalys調查，過去幾個月來，由於中國在IT方面的支出仍然謹慎，包括桌機、筆電和工作站等對中國的PC出貨量大減19%。

惠普公布第三財季（截至7月31日）營收年減9.9%，為132億美元，不及市場預期的133.7億美元，為連續第三個季度未達標。經調整後每股盈餘為86美分，符合公司內部預期的介於81～91美分，亦符合市場預期。

以業務區分，包括PC產品的核心事業「個人系統部門」（Personal Systems）營收年減11%，為89億美元，但優於市場預估的87億美元。其中，消費者PC營收年減11%、商用PC營收跌12%。

列印部門（Printing）營收年減7%。

惠普預估第四財季經調整後每股盈餘介於85～97美分，其中值低於市場預估的96美分。該公司並將全年每股盈餘預測從介於3.3～3.5美元下修至介於3.23～3.35美元。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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