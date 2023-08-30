社群平台X擴大開放政治廣告 有望增加營收

前身為推特（Twitter）的社群平台X周二（29日）宣布將在美國開放候選人及政黨刊登政治廣告，並在2024年總統大選到來前擴大安全及選舉團隊。

在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於10月收購推特前，該平台自2019年以來已在全球禁止所有政治廣告。今年1月時，推特取消政治廣告禁令，允許在美國投放「基於事業的廣告（cause-based ads）」，以提升人們對選民登記等問題的認識，並表示計劃擴大該平台允許投放的政治廣告類型。

此前，許多廣告商因不希望自家內容出現在不合適的文字旁，紛紛撤下推特廣告或減少支出，在美開放所有類型的政治廣告後，有望幫助X平台增加營收。

在X周二發布的部落格貼文中，X指出將擴大團隊以打擊資訊操縱及新的威脅（emerging threats）。 X平台表示，將成立一個全球廣告中心，讓用戶能看到X上的政治廣告，並補充平台將會繼續禁止散布錯誤資訊，或試圖破壞公眾對選舉信心的政治廣告。

（工商時報 馬婉娟）

美國明年大選 社交平台X允許投放政治廣告

美國2024年將舉行總統和國會等重大選舉，社交平台X（前身為推特）在29日宣布，允許在美國的選舉候選人和政黨在其平台上投放政治廣告，並計劃在大選前擴大其平台的負責安全與選舉等事項團隊規模來因應。

馬斯克去年10月完成收購之前，推特自2019年以來就在全球各地禁止政治廣告。但今年1月其解除這禁止做法，開始在美國允許各種在公共議題上讓民眾覺醒的「善因廣告」，並計劃在平台上放寬政治廣告類型的規限。

由於許多X的企業廣告量近年來大減，其在美國允許投放政治廣告的做法，能有助X立即增加營收。

X還表示將成立全球廣告透明中心，讓其用戶能看到有哪些政治廣告投放在X平台上。儘管如此，X強調其將繼續禁止那些散播錯誤資訊、或試圖破壞公眾對選舉信心的政治廣告。

（工商時報 鍾志恆）

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