果粉準備！蘋果發表會9/13登場 i15新色曝

眾所矚目的蘋果發表會即將登場！蘋果於29日正式發出邀請函，確定今年的秋季發表會將於美西時間9月12日上午10時（台灣時間9月13日凌晨1時）登場，預料將會推出新系列iPhone和Apple Watch。

本次的發表會以「Wonderlust」（好奇心）為主題，發表會將在蘋果總部加州古柏迪諾（Cupertino）的賈伯斯大會堂（Steve Jobs Theater）舉行，將採用線上形式，除了蘋果官網外，用戶也可以在蘋果的YouTube頁面和Apple TV上觀看發表會。

按照慣例，每年9月的秋季發布會都是iPhone系列新機的首秀舞台，外媒研判，本次邀請預告圖暗示了iPhone 15系列的新色，圖中將蘋果的logo設計為銀色、金色和藍色的漸變色沙丘，可能暗示了iPhone 15系列將有類似顏色可選。

此前有消息指出，iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max將迎來藍色及鈦灰色，並保留太空黑及銀色，而iPhone 15與iPhone 15 Plus系列則會有午夜色（黑）、星光色（白）、珊瑚色、藍色、黃色、紅色等。

除了iPhone系列，蘋果此次發表會也可能會推出新款Apple Watch，其中包括更新版的高端手錶Apple Watch Ultra 2。在軟件方面，蘋果料將發布iOS 17以及新版的MacOS和watchOS。

天風國際證券分析師郭明錤曾於數個月前透露，iPhone 15系列將首次採用潛望鏡鏡頭系統，能實現5倍或6倍的光學變焦，為i15系列中最大的相機升級，不過僅限於iPhone 15 Pro Max，他早前再次發文稱，潛望鏡是iPhone 15系列最大的賣點，預計iPhone 15 Pro Max將占iPhone 15系列訂單的35%到40%，成為全系列占比最高的機型，預估該機型下半年出貨量將比iPhone 14 Pro Max同期成長10%至20%。

（工商時報 呂佳恩）

iPhone 15來了 蘋果9月13日凌晨發布

蘋果30日凌晨正式發出2023年秋季發表會的邀請函，於13日凌晨（北美12日）發表iPhone 15系列。活動將於加州Apple Park賈伯斯劇院舉行，大部分影片是事先錄好的，但蘋果邀請到當底與會的媒體在觀看影片後，可以第一時間體驗設備。

這次預計發表iPhone 15、Plus、Pro、Pro Max等4款機型，全部改採USB－C接口。Pro、Pro Max將採用台積電3奈米製程的A17晶片，並且螢幕邊框從2.2mm縮小到1.5mm，外殼從不鏽鋼改為鈦合金。Pro Max將採用潛望式鏡頭，6倍光學變焦。

但預期售價將大幅上漲，iPhone 15 Pro 漲價100美元，起售價約台幣3萬4,315元。iPhone 15 Pro Max 漲價100到200美元，起售價3萬7,440到4萬0,560元。

（工商時報 彭媁琳）

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