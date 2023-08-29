科技股領頭 美股收紅 輝達漲4%創新高

美國最新經濟數據顯示就業市場降溫，降低投資人對於聯準會升息的預期，美債殖利率跳水，華爾街股市29日開低走高，道瓊工業指數最高曾漲300點，科技股強勢上漲，那斯達克主要指數一度漲1.9%，領跑四大指數。

道瓊工業指數上漲292.69點，或0.85%，收34,852.67點；標準普爾指數上揚64.32點，或1.45%，收4,497.63點；那斯達克指數揚升238.63點，或1.74%，收13,943.76點；費城半導體指數勁揚91.701點，或2.59%，收3,629.570點。

數據方面，美國7月職位空缺和勞動力流動率調查（JOLTS）報告出爐，職位空缺來到882.7萬人，弱於預期的945萬人和前值958.2萬，較6月減少約33.8萬人，降至2021年3月以來的兩年多新低，有望遏制價格壓力。

另外，美國8月諮商會消費者信心指數回落至106.1，遠低於預期的116.2和下調後前值114，且消費者現況與預期指數均顯著回落，在在緩解聯準會的升息緊迫感。

經濟數據不佳帶動美債殖利率跳水，2年期美債殖利率最多從當日高點下行16個基點至4.865%，失守5%和4.90%兩道關卡，抹去8月14日以來的全部漲幅，且遠離逾六周高位；10年期美債殖利率最深從日高下跌14個基點至4.106%，一度失守4.11%關卡。

政經方面，美國聯邦存款保險公司（FDIC）、美國貨幣總稽核辦公室（OCC）以及聯準會於29日共同發布新規，要求資產超過1,000億美元的中型銀行發行足夠多的長期債務，以應對未來破產時潛在的資本金損失，並且保護儲戶。

美國上訴法院推翻美國證券交易委員會（SEC）早前的決定，允許加密貨幣基金供應商Grayscale發行首支比特幣ETF，其他申請中的比特幣ETF也可望獲得開綠燈，激勵比特幣一度彈升至2.8萬美元，相關個股也獲得提振，Coinbase收盤猛漲14.91%。

地緣政治方面，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）29日分別與中國國務院總理李強、副總理何立峰和文旅部部長胡和平會面，雷蒙多表示，此行是為了傳達美方並不尋求與中國經濟脫鉤或阻礙中國經濟發展，盼中美共同邁步，解決全球關心的問題，齊心在氣候變遷、人工智慧和芬太尼危機方面合作。

個股方面，Google雲端與輝達宣布擴大合作關係，將推進人工智慧運算、軟體和服務的發展，輝達周二猛升4.16%，股價來到487.84美元，創收盤新高，市值達1.2兆美元；Google母公司Alphabet則攀升2.72%，收報134.57美元。

蘋果於周二正式發出邀請函，確定今年秋季發表會將於美國西岸時間9月12日上午10時（台灣時間9月13日凌晨1時）登場，外界預期iPhone 15系列手機外以及Apple Watch Series 9將問世，蘋果股價勁揚3.93美元，漲幅2.18%，以184.12美元作收。

龍頭科技股周二全面揚升，Meta收漲7.73美元，漲幅2.66%，收報297.99美元；微軟攀升4.66美元，漲幅1.44%，收在328.36美元；亞馬遜上漲1.77美元，漲幅1.33%，收134.91美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升1.08美元，漲幅1.15%，收在95.08美元；日月光ADR上漲0.12美元，漲幅1.45%，收在8.37美元；聯電ADR收紅0.16美元，漲幅2.28%，以7.18美元作收。

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