蘋果出貨遞延？ 郭明錤：大量出貨已啟動

蘋果新iPhone題材開始加溫，市場擔憂供應鏈問題壓抑iPhone 15系列出貨量，但蘋果供應鏈知名分析師郭明錤直指，iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨，蘋果亦同時增加舊款機種出貨量，直接打擊市場保守看空氛圍，不僅蘋果股價有反彈機會，供應鏈也將同步受惠。

市場考慮供應鏈問題，近期進一步下修iPhone 15系列出貨量，保守看法約7,000～8,000萬支，尤其對iPhone 15 Pro Max出貨遞延的疑慮更深。然郭明錤強調，事實上iPhone 15 Pro Max本周開始大量出貨，在市場過度保守看待iPhone、iPhone 15系列出貨導致股價修正環境中，隨新產品將發布，有利交易氣氛，蘋果近期迎來股價反彈機會。

此外，南韓三星今年智慧型機出貨量已砍至2.2億支，若蘋果維持iPhone訂單不變，則2023年iPhone出貨量可望達至2.2～2.25億支，並超越三星成為最大智慧型手機品牌。此出貨排名對蘋果生態有長期正面的影響。

放眼明年，因目前三星內部對2024年市場需求看法仍保守，郭明錤研判，蘋果有可能在2024年持續盤據最大智慧型手機品牌寶座。

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