股神巴菲特押空美股 經濟學大師：是高招

波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長、人稱「股神」的巴菲特，以及《大賣空》（The Big Short）男主本尊、傳奇對沖基金操盤手貝瑞（Michael Burry）本月披露的看空押注震驚整個金融市場，約翰·霍普金斯大學應用經濟學教授、頂級經濟學家漢克（Steve Hanke）表示，這兩位投資名人可能正在為「麻煩」做準備。

波克夏上季淨賣出80億美元股票，並放緩回購股票步伐，這使得其現金總額增加13%，至1,470億美元，逼近歷史高點。過去三個季度，波克夏淨處分了330億美元股票，使其持有之現金、約當現金和公債共增加380億美元。

漢克在接受媒體訪問時表示，巴菲特第二季的舉措「符合經濟衰退的預期，以及目前股價太貴的事實」，「這也符合他為暴風雨可能即將到來而積累現金，以便在暴風雨來襲時有能力進場抄底的長期做法」。

貝瑞在第二季買進7.39億美元的Invesco那斯達克100指數ETF賣權以及8.86億美元的SPDR標普500指數ETF賣權，押注美股後市可能大跌。這位傳奇投資人已經警告股市可能崩盤和經濟可能衰退有一段時間了，同時也放空特斯拉和「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（Ark Invest）等熱門股。

漢克在談到這位Scion Asset Management創辦人時表示：「在我看來，貝瑞這招很高明」。

這位資深經濟學家、美國前總統雷根的經濟顧問最近向Markets Insider表示，相較於債券，股票看起來很貴，且他預期美國經濟將在2024年上半年陷入衰退。

這和目前市場普遍的看法顯然不同，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在7月會後記者會上甚至公開表示，有鑑於近來美國經濟展現出的韌性，聯準會官員不再認為美國將走向經濟衰退。

（時報資訊 柯婉琇）

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