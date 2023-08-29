王文濤會雷蒙多 美關切英特爾、美光議題

中國商務部長王文濤28日在北京和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）舉行逾2個小時的會談，針對中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行溝通。王文濤就美國對中國關稅、半導體政策等表示關切，指出願和美方共同努力，創造貿易與投資的良好政策環境。

香港經濟日報報導，雷蒙多則表示，向王文濤提出對關於英特爾、美光等一系列限制美國商業問題的擔憂，而兩國同意開始交換有關出口管制的資訊。另外，雙方也討論到中國最近對鎵、鍺的出口限制。

王文濤重點針對美國對中國301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切。王文濤表示，泛化國家安全不利於正常經貿往來，實施單邊、保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈及供應鏈安全穩定。美方多次表示不尋求與中方脫鉤，希望美方落實表態。

中美雙方於會中宣布在兩國商務部之間建立新的溝通管道，成立工作組，由中美副部長級和司局級的政府官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。工作組將每年舉行兩次副部級會議。雙方同意經常性溝通，每年至少會見一次。此外，雙方還啟動出口管制資訊交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律，針對出口管制資訊進行交流。

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