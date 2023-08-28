郭明錤曝一時間點 蘋果有望迎來股價反彈

蘋果據傳將於9月舉行秋季發表會，天風國際證券分析師郭明錤28日發布文章預估，蘋果有望在新品發布前迎來股價反彈機會，也可望在2023年及2024年超車三星、成為全球最大智慧型手機品牌。

郭明錤指出，三星今年的智慧型手機出貨量已砍至2.2億部，如果蘋果維持明年下半年的iPhone訂單不變，其今年iPhone出貨量可望達到2.2億至2.25億部，將超越三星成為全球最大智慧型手機品牌，對於蘋果生態有長期正面的影響。

展望明年，蘋年的iPhone出貨目標為2.5億部，合理的iPhone出貨量預料可達到年增5%至10%，而目前三星內部對明年的市場需求看法仍保守，蘋果有可能在明年維持優勢，穩坐最大智慧型手機品牌的寶座。

蘋果據傳將於9月12日舉行秋季發表會，屆時將發布iPhone 15系列新機及新一代Apple Watch。

市場擔憂蘋果因供應鏈問題而下修iPhone 15出貨量，特別是iPhone 15 Pro Max將遇上出貨遞延問題，不過郭明錤指出，iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨，且蘋果也同時增加舊款機種的出貨量。

有鑑於市場過度保守看待iPhone/iPhone 15明年下半年的出貨量，導致股價修正，加上新品發布前可望迎來正面交易氣氛，郭明錤看好蘋果近期迎來股價反彈機會。

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