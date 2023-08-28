美債殖利率降 道瓊揚升213點 費半漲1.2%

市場靜待本周將出爐的物價數據以及非農就業數據，美債殖利率從近期高點下滑，華爾街股市28日高開，道瓊工業指數盤中最高漲逾300點，終場漲幅收窄，四大指數皆收紅。

道瓊工業指數勁揚213.08點，或0.62%，收34,559.98點；標普500指數上漲27.6點，或0.63%，收在4,433.31點；那斯達克指數攀升114.48點，或0.84%，收13,705.13點；費城半導體指數收漲42.22點，或1.21%，收3,537.87點。

美國7月個人消費支出（PCE）物價指數將於周四出爐，預計核心PCE將月增0.2%，與前值持平，年增率則為4.2%，較前值4.1%略有上升。另外，8月非農就業報告也將於周五出爐，預估將新增16.5萬人，較前值18.7萬略有下滑。

投資人持續消化聯準會主席鮑爾上周的談話，根據CME的FedWatch工具，市場預估9月按兵不動的概率為78.5%，但11月升息1碼點的機率從一周前的33%上升至50.5%。

2年期美債殖利率日內最多漲5個基點至5.10%，美股午盤過後回吐漲幅，重新轉跌，徘徊於7月6日以來的逾六周高位；10年期美債殖利率則一度下行近5個基點，曾短暫失守4.20%，美股午盤後跌幅縮窄。

地緣政治方面，美國商務部長雷蒙多27日抵達中國，展開為期四天的訪中行程，並於28日與中國商務部長王文濤見面，兩人同意成立一個新的商業問題工作組，以試圖解決貿易和投資問題，並促進美國在中商業利益，該工作組每年將舉行兩次副部長級會議，首次會議由美國於2024年初主持。美國透過聲明表示，雷蒙多及王文濤亦同意啟動出口管制訊息交流平台，減少對美國國家安全政策的誤解。

路透社報道指，雷蒙多向王文濤提到了對美國企業問題的關切，其中包括英特爾和美光，以及對鎵和鍺出口的限制。

個股方面，蘋果據傳將於9月12日舉行秋季發表會，屆時將發布iPhone 15系列新機及新一代Apple Watch，並可能於10月透過新聞稿方式發布搭載M3晶片的MacBook。蘋果周一揚升0.88%，收在每股180.19美元。

有「越南版特斯拉」之稱的電動車生產商VinFast股價持續熱炒，盤中最高漲35%至93美元，市值突破2,100億美元，接近波音和高盛的市值總和，終場收漲19.8%，連續多日刷新歷史最高，市值逾1,900億美元。

龍頭科技股28日普遍收紅，Meta勁揚4.76美元，漲幅1.67%，收報290.26美元；蘋果上漲1.58美元，漲幅0.88%，收180.19美元；Google攀升1.10美元，漲幅0.84%，收在131.79美元；微軟收漲0.72美元，漲幅0.22%，收報323.70美元；亞馬遜則收黑0.12美元，跌幅0.09%，收在133.14美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升0.90美元，漲幅0.97%，收報94.00美元；日月光ADR上揚0.05美元，漲幅0.61%，收在8.25美元；聯電ADR上漲0.13美元，漲幅1.89%，以7.02美元作收。

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