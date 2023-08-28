雷蒙多會王文濤 改善中美經貿有共識

美國商務部長雷蒙多27日抵達中國，展開為期四天的訪中之旅。28日她與中國商務部長王文濤見面，兩人皆展現有意改善中美經貿關係的善意。雷蒙多說，兩國經濟關係穩定，對全球至關重要。王文濤則表示，中國已準備好營造更有利的環境，加強雙方合作。

雷蒙多與王文濤會晤後，美國商務部宣布，兩國同意啟動出口管制法訊息交流，和一個新的商業問題工作組，確保美中之間維持開放的溝通管道。

綜合外媒28日報導，雷蒙多28日開始，與中國政府和工商界官員舉行三天會談，謀求在逆境中穩定和促進全球兩大經濟體間的商業關係。當天，雷蒙多與王文濤會晤大約2小時。

雷蒙多表示，美國與中國的年貿易額超過7,000億美元，兩國保持穩定的經濟關係極其重要，全世界都期待兩國保持穩定的經濟關係。她表示，這是一種複雜且具有挑戰性的關係，雙方當然會在某些問題上有分歧，但相信如果中美保持直接、開放和務實，將能取得進展。

雷蒙多還對王文濤說，「在關係到國家安全的問題上，沒有妥協或談判的空間。但正如你所說，我們貿易和投資關係的絕大部分項目不涉及國家安全。在這方面，在符合我們最佳共同利益的那些領域，我們致力推進貿易和投資」。

王文濤也表示，中美經濟關係不僅事關兩國，也對世界重要。他讚賞雷蒙多樂於與中國貿易往來，中方已準備好與美方一起努力為兩國企業「促進更加有利的政策環境」。

針對商業問題工作組，美國商務部新聞稿表示，這是一個由中美兩國政府官員和私營部門代表參與的磋商機制，旨在尋求貿易和投資問題的解決方案，並促進美國在中國的商業利益。雙方同意工作組每年舉行兩次副部長級會議，第一次會議由美國於2024年初主辦。

出口管制法訊息交換部分，美國商務部表示，將為減少對美國國家安全政策的誤解提供平台。第一次面對面會議將於29日在北京舉行，級別為助理部長。此外，兩國還同意召集雙方主題專家，就加強行政許可程序中商業秘密和商業秘密訊息保護進行技術研討。還將定期就商業和經濟問題進行溝通，並每年至少舉行一次面對面會議。

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