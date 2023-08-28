印度大米出口再出新招 泰國米價飆近3成

在國際米價持續走高的背景下，作為最大的大米出口國，印度在宣布對蒸穀米出口徵收20％的關稅僅2天后，周日（27日）又再度祭出限制大米出口的措施，將印度香米的出口最低價設定為每噸1,200美元。

印度香米（Basmati Rice）是印度最大的大米出口類別。印度政府在一份聲明中指出，此次祭出新規，是為了確保從業者嚴格執行此前的出口禁令。

印度政府表示，在大米出口禁令開始實施後，一些經銷商把其他種類的大米歸類為印度香米，以逃避限制。根據印度政府收到的報告，8月印度香米平均出口價格為每噸1,214美元，然而出口合約有很大差異，最低的合約價格僅為每噸359美元。

印度政府表示，新規實施後，價格低於每噸1,200美元的大米出口合約暫停執行，並由印度農業與加工食品出口發展局專門設立的委員會對合約進行評估。

印度是世界重要大米出口國，2022年的出口總量約2,200萬噸，佔世界大米出口量40％以上。為保障國內市場供應，印度政府在今年7月宣布，禁止除蒸穀米和印度香米外的大米出口。

有美國數據分析公司表示，相關禁令將減少大約1,000萬噸大米的出口量。禁令實施後，2種不受限制的大米出口量較去年同期都出現了增長。截至8月17日，蒸穀米出口增長21.18％，印度香米出口增長9.35％。

泰國米價飆升近3成 漲多久仍是未知數

隨著印度自上個月開始限制大米出口，導致全球供應收緊，世界第2大稻米出口國泰國的大米貿易也出現不穩定。根據最新出爐的價格，泰國大米的價格已經飆升接近30％，且未知漲勢將持續多久。

泰國每年出產大米約2,000萬噸，一半滿足國內的需求，另一半外銷。有報導指出，自印度於上個月20日宣布禁止非印度香米出口，各國進口商紛紛轉向泰國和越南等東南亞國家搶購大米，一些米商趁機抬高米價。

根據泰國《頭條新聞》報導，泰國大米的價格從原本的每噸1萬7,000泰銖（約新台幣1萬5,364元）上漲至2萬泰銖（約新台幣1萬8,074元）到2萬1,500泰銖（約新台幣1萬9,429元），漲幅超過26.5％。

泰國大米出口商協會名譽會長初吉也說，大米價格形勢波動不穩定，確實導致報價困難，然而必須監督目前每噸米價已上漲的形勢。由於目前還不知道印度米的禁出口令會持續到什麼時候，因此還無法預測今後大米價格是否會持續上漲。初吉也說，泰國大米出口商也擔憂價格持續波動和供應不確定。

此外，泰國目前正面臨因聖嬰現象導致雨量減少的氣候情況，泰政府因此禁止農民種植雙季水稻，但農民依然因為大米價格高漲而繼續種植水稻。

（中時 劉詠樂）