有錢人多有這共同點 他曝富豪常穿2品牌

有錢人「1共同點」令人意外！前國稅官驚揭富豪常穿2品牌

日本前國稅官員表示，他在職涯生活中見過許多有錢人，這些人的共通點是不會奢侈生活，即使便宜，也不會購買，除非物品物超所值。另外他也相當意外這些人通常穿著Uniqlo或MUJI等休閒快時尚品牌，外表看起來就像一般老百姓，完全不像繼承數十億遺產的好野人。

1.有錢人不會奢侈生活 最常穿Uniqlo、MUJI快時尚品牌

日媒「THE GOLD ONLINE」報導，曾擔任日本國稅官員的作家小林義崇表示，外界常以為有錢人會在食衣住行上花費大把金錢、享受所謂的「奢侈生活」，例如每天在高級餐廳用餐、每季穿上流行的名牌服飾。

但他說實際情形並不然，有錢人會避免把錢花在沒有回報的地方，例如花費在超出需求的食物上，有意識地避免浪費，他們的共通點是：即使便宜，不值得就不買。

小林義崇說過去進行遺產稅調查時，首先引起他注意的是那些富豪的服裝，大部分都穿著優衣褲（Uniqlo）和無印良品（MUJI）等休閒快時尚品牌，完全看不出來是有數十億身家的好野人。

另外根據日本總務省對不同收入級距的家庭支出調查，隨著收入提高，食品、住房、公用事業支出佔總支出的比例反而下降。

2.愈富有的人，資金管理愈徹底

小林義崇也表示，他遇過一些有錢人仍保有紀錄食物支出、水電費的家庭帳本，他說曾聽過理財專家評論，中等收入的人，管理金錢的能力較差，低收入人士則別無選擇，只能管理日常生活開支，以避免超支。

他說有錢人傾向把錢花在教育上，隨著收入提高，支出比例增加的反而是教育費用。

文章來源：“本物の富裕層”か“成金小金持ち”か…格の違いがわかる「お金の使い方」【元国税専門官が解説】

（中時新聞網 吳映璠）