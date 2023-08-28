英國央行副行長：利率將一段時間維持高位

英國央行（BoE）副行長布羅德本特（Ben Broadbent）說，英國的利率還會在「一段時間」維持在高水準。英國目前在打擊大型先進國家當中最嚴重的通膨。

布羅德本特在美國的傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會的一場演講中說，物價上漲的連鎖效應，已經不太可能迅速消退。連鎖效應意指要求雇主提高工資的壓力，導致薪資出現創紀錄增長。他說。因此，貨幣政策很可能要在一段時間內保持在限制性區間。

在連續14次升息之後，英國央行在本月稍早曾表示，借貸成本可能在相當長一段時間內保持在高位。

在下次召開的政策會議上，投資者預計英國央行將在9月21日將銀行利率從5.25%的現行水準，再次上調至5.5%。

在一項調查顯示，英國經濟成長出現放緩跡象，之後金融市場縮減了對銀行利率觸及6%高點的押注。

副行長說，英國央行對利率的立場是，對「產能過剩的證據，以及國內通膨數據作出回應」。

他補充稱，預期未來幾個月能源及核心產品價格將下降是合理的，但對於工資壓力會以多快的速度緩解，人們只能謹慎面對。

布羅德本特表示，那些衝擊了依賴進口的英國開放型經濟，說明了進口商品供應的突然下降，可能傷害收入，加劇國內通膨的壓力，主要是通過加薪。

他表示，認為貿易過度集中（歐洲主要是對俄羅斯天然氣的依賴）、以及各國政府在解決問題方面可以發揮作用是合情合理的。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）