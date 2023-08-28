果粉快看！i15 Pro新增兩色 深藍最得寵

即將上市的蘋果iPhone 15系列智慧手機即將亮相，根據多個智慧手機網站消息稱，頂配版的iPhone 15 Pro將新增「泰坦灰」與深藍2款顏色，iPhone 14系列使用的金色與暗紫色將取消，經典的銀色與黑色依舊保留。至於被戲稱為「土豪金」的金色，可能是在鈦金屬上著色技術還未達標而放棄。

據《快科技》引述MR、9to5mac多家網站消息指出，iPhone 15 Pro將新增2種新顏色，一種是傳聞多次的「泰坦灰」，非常適配今年新增的鈦金屬框架；另一種是深藍色，用於取代iPhone 14 Pro上的金色和暗紫色。經典的銀色、黑色依然得到了保留。

報導說，使用長達10年的「土豪金」，終於要說再見了。據猜測，iPhone 15 Pro之所以放棄使用多年的金色，可能是因為金色在鈦金屬上的著色工藝很棘手，最終效果可能未達預期。

至於用戶對顏色的喜好程度，從9to5mac網站發起的投票來看，有多達36.49%的用戶選擇的深藍色，「泰坦灰」緊隨其後，選擇占比25.75%。黑色有15.18%選擇，銀色選擇的人最少，只有11.9%。

已經使用長達10年的金色是2013年9月20日蘋果發佈iPhone 5S時推出，它首次打破了多年來iPhone只有經典的黑、白兩色的傳統，加入了香檳金色，之後該顏色在網路上被調侃為「土豪金」，也因此帶動金色成為智慧手機的流行顏色。

報導說，iPhone 15 Pro上金色的取消，意味著「土豪金」將從此終結，也標誌著這款流行了10年的手機配色至此告一段落。

據了解，iPhone 15系列發佈會將於9月12日（週二）正式舉行，新機將於9月22日（週五）正式發售。

文章來源

（中時新聞網 盧伯華）

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