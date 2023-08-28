產油國能源轉型 沙國擬選擇大陸製核電

產油國也要能源轉型 美國規定太多 沙烏地考慮選擇大陸製核電

華爾街日報(Wall Street Journal)報導，沙烏地阿拉伯想要核電廠，但是美國對設了許多安全規定，利雅德正在考慮中國大陸的核電技術。

該報週四援引未透露姓名的沙國官員的話，此人表示中國核工業集團公司（CNNC）提議，可在卡達、阿拉伯聯合大公國邊境附近，建設沙烏地第一座核電廠。

沙國官員希望中國大陸的加入競爭，能夠促使美國方面放寬那些核工業規定，美國要求「沙烏地應向國際購買鈾燃料，而不是自己製造；承諾不進行鈾濃縮，不開採自己的鈾礦。」

報導稱，相較於美國提出的這些防止核武器擴散的要求，中國大陸就不會向顧客提出這些事情。

不過，此篇報導並未得到中核集團、大陸外交部、和沙烏地外交部的回應。

近年來，中國大陸一直在推銷他們的核能產業，其中最成功的買家是巴基斯坦，已為他們建造7座反應爐。大陸也希望通過「一帶一路」基礎建設計畫，推銷30座核反應爐，不過受到西方的干預，沒有達到這個目標。

沙烏地阿拉伯是世界上最大的石油生產國，據美國能源情報署稱，該國幾乎所有電力需求都來自石油和天然氣。但是他們也看到全球減碳的能源轉型趨勢，多年來一直探索發展國內核能工業，以減少對化石燃料的依賴。

文章來源：Saudi Arabia considering Chinese bid to build nuclear plant, report says

（中時新聞網 江飛宇）