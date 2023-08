產油國能源轉型 沙國擬選擇大陸製核電

產油國也要能源轉型 美國規定太多 沙烏地考慮選擇大陸製核電

華爾街日報(Wall Street Journal)報導,沙烏地阿拉伯想要核電廠,但是美國對設了許多安全規定,利雅德正在考慮中國大陸的核電技術。

該報週四援引未透露姓名的沙國官員的話,此人表示中國核工業集團公司(CNNC)提議,可在卡達、阿拉伯聯合大公國邊境附近,建設沙烏地第一座核電廠。

沙國官員希望中國大陸的加入競爭,能夠促使美國方面放寬那些核工業規定,美國要求「沙烏地應向國際購買鈾燃料,而不是自己製造;承諾不進行鈾濃縮,不開採自己的鈾礦。」

報導稱,相較於美國提出的這些防止核武器擴散的要求,中國大陸就不會向顧客提出這些事情。

不過,此篇報導並未得到中核集團、大陸外交部、和沙烏地外交部的回應。

近年來,中國大陸一直在推銷他們的核能產業,其中最成功的買家是巴基斯坦,已為他們建造7座反應爐。大陸也希望通過「一帶一路」基礎建設計畫,推銷30座核反應爐,不過受到西方的干預,沒有達到這個目標。

沙烏地阿拉伯是世界上最大的石油生產國,據美國能源情報署稱,該國幾乎所有電力需求都來自石油和天然氣。但是他們也看到全球減碳的能源轉型趨勢,多年來一直探索發展國內核能工業,以減少對化石燃料的依賴。

文章來源:Saudi Arabia considering Chinese bid to build nuclear plant, report says

(中時新聞網 江飛宇)