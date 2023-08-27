學者：全球面臨3大問題 通膨料難緩解

根據近期出版的研究報告，貿易璧壘政策、人口老化以及能源轉型等因素，將持續推升通膨壓力，未來數年內難有解決方案。

全球央行官員上周齊聚美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行年度會議，值此之際，哈佛商學院經濟學者奧法蘿（Laura Alfaro）發表研究報告探討了備受關注的通膨議題。

奧法蘿指出，美國以「去風險化」為理由，減少自中國進口產品，轉而從越南、墨西哥和台灣等地進口，或者是由本地供應，這樣的變化帶來了負面影響，舉例而言，自越南進口商品的成本增加約10%，而墨西哥的商品成本則增加約3%，因而推高了通膨率。

於此同時，各國積極降低對化石燃料的依賴，轉而推動再生能源發展，可能會導致政府借貸攀升，也將推升原材料需求，從而加劇通膨壓力。此外，人口老化也是推動通膨上升的影響因素，由於若干產業面臨龐大退休潮，雇主必須提高工資以招聘新人，使通膨壓力難獲緩解。

世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）對此表達認同看法，強調全球貿易往往能抑制通膨，並且能顯著減少貧困問題，因此當全球走向裂解化時，將會帶來痛苦後果。

國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）亦在接受採訪時表示，預估全球將出現更多且更大的供應鏈衝擊，導致生產面臨難題、成本更加高昂，物價漲勢難以紓緩。

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