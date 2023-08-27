桑默斯看利率走向 估Fed須再升息一次

美國前財政部桑默斯（Larry Summers）近日表示，美國經濟放緩的幅度依然不足，聯準會可能要再升息一次，並同時警告，各界對於美國財政赤字的關注遠遠不夠。

桑默斯25日接受媒體專訪時指出，若干預測顯示，本季經濟成長率將高於5%，因此聯準會應當進一步調升利率。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周於傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上發表演說，強調將堅持通膨率2%的目標，並表示接下來將根據總體數據、經濟展望與風險，謹慎地評估是否要進一步緊縮，或是在等待進一步數據的同時維持政策利率一致。

桑默斯對於鮑爾的說法表示認同，認為鮑爾的言論表明，聯準會對於中性利率可能高於以往一事抱持開放態度，鮑爾雖未明確承認中性利率將更高，但在演講中提及，考慮到利率上升的水準，經濟成長仍比許多人預期的快得多，桑默斯認為，此言論能讓強化市場對於聯準會打擊通膨的信心。

桑默斯預估，在接下來的數個月裡，聯準會至少必須將聯邦基金利率再調升一次，甚至更多。他進一步透露，希望鮑爾採取更多行動，以明確表示美國財政狀況對貨幣政策帶來的影響，因政府預算赤字擴大意味著將吸收更多存款，並刺激市場需求，將會使中性利率會上升。

此外，桑默斯也重申其觀點，預估10年期美債殖利率未來數年將穩定維持於當前水平之上。

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