中禁海鮮進口 日本鮪魚價格一夕暴跌逾2成

日本24日開始排放福島核廢水，遭中國禁止日本海鮮入口，影響範圍之廣超過日本官方原先以為僅限制福島等地區海產，令日本海鮮價格大受衝擊，尤其高經濟價值的鮪魚價格因此暴跌逾2成。

根據東京都中央批發市場官網資料，豐洲市場新鮮青森鮪魚25日每公斤平均價格，較前一天日暴跌24％至9,383日圓（約2,040台幣）。

相較之下，饕客最愛的黑鮪魚今年初在豐洲市場的傳統新年拍賣會上，最高拍賣價是一尾212公斤黑鮪魚，賣出360.4萬日圓，平均每公斤約1.7萬日圓，是去年同期最高拍賣價近兩倍。

中國是日本海鮮出口的最大單一市場，去年出口金額高達871億日元，以鮪魚、海膽、鯛魚、扇貝和海參等為主。但日本做出排放核廢水的決定後，讓其痛失最大的海鮮出口市場。

其實日本鮪魚等海鮮出口壓力，在其決定排放之前已經明顯出現。由於日本政府在做出排放決定之前，不斷放出風聲來試探各國反應。其中，中國強烈批評日本不負責任的行為。

根據中國海關資產，7月進口日本海鮮金額，較6月腰斬53％至逾4.5億日圓，冷凍魚的金額月跌13％至近7.4億日圓。

至於中國針對日本排放而宣布的進口禁令所造成的實質影響，外界預期要等待約兩周時間才有中國海關最新資料。

延伸閱讀

日排核處理水…國外搶囤鹽 臺鹽說話了

日核廢水排海 「福島魚」檢測結果出爐

核廢水引中韓囤鹽潮 臺鹽搭順風車飆漲