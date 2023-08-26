埃爾金比爾吉奇推動改革 甩營運困境

英國飛機引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）是商用噴射引擎領導者，全球半數大規模航空公司採用其飛機引擎，但執行長埃爾金比爾吉奇（Tufan Erginbilgic）1月上台後，不斷削減成本和重新談判合約，旨在革新來擺脫長期困境。

新冠疫情肆虐全球經濟數年之久，航空業大受打擊而重挫飛機引擎需求，讓令勞斯萊斯經營還在蹣跚而行。

埃氏上任後五個月期間，他砍掉公司非核心計劃的支出、重新改組資深管理層、並透重新談判銷售與供應合約來調高產品售價。儘管如此，他表示自己仍有很多工作有待完成。

他說，集團內每一個部門的業績表現都不如競爭對手，對他來說是要扭轉這一切的重大挑戰。

但為了翻轉而承受的風險，對埃氏及至勞斯萊斯本身都相當高。尤其是埃氏在就任執行長前兩個月，就要求勞斯萊斯董事會延後簽核2023年度預算和財務計劃。董事會同意他的要求，因為他要砍掉被其視為非核心事務的多項計劃，包括在倫敦市中心精華地段設立新的人工智慧（AI）事業。在他出席首場員工大會上，就告訴大家公司已到了只有一個「最後機會」做轉變來挽救自己，否則就無法再立足下去。

現年63歲的埃氏，要同時推動轉型計劃和策略審視，他為此針對勞斯萊斯旗下商用航太、國防和動力系統等部門任命新的負責人。

曾經在英國石油公司BP旗下為批發和零售客戶提供原油部門Downstream擔任執行長的埃氏從老東家挖角，擔任勞斯萊斯的新財務長和管理高層，來領導公司的重整大計。埃氏首個目標是償還債務和增加現金，以恢復勞斯萊斯在新冠疫情爆發後就失去的投資級信評。他希望讓公司有能力重新對股東配發股息，這是自2020年以來就因為財務壓力而一直停止配發。

為重新整頓業務，勞斯萊斯正著手針對約20億美元的合約重新談判，因為那些合約之前為打敗對手來爭搶市占率而倉促地與商家簽約。埃氏表示重新談判合約相當困難。在其策略審視裡，他沒有計劃放棄任何核心事業。

埃氏強調自己根本沒有在追逐市占率，因為他相信勞斯萊斯的部份困境是來自其過去為了擴大市場而做賠錢生意。像以前為了從奇異手中搶奪市占率，願意賠錢賣飛機引擎，來跟廠商簽下長期維修合約，但許多這種合約都無利可圖。

過去廿多年來，與奇異競爭的勞斯萊斯，在背負英國企業成功盛名的壓力下，不斷為搶得市場而令自己一步一步陷入困境，約十多年前就開始出現連串危機。像2013年因貪污等遭美國和英國檢方起訴，經過幾年才讓事情落幕。另外，油價在2014年中旬開始崩跌，衝擊其為能源業生產設備的核心事業。

後來又因為其為波音787生產的Trent 1000引擎設計出問題，導致其為此付出數十億美元的代價去解決引擎問題和賠償航空公司。加上新冠疫情衝擊航空業的長途飛行需求，更令勞斯萊斯股價在2020年9月創17年新低。不過，其股價在去年10月開始回升。按照其8月22日收盤201.1便士計算，今年來已累計大漲116％，顯示在埃氏上台後銳意改革來擺脫公司長期的困境，使勞斯萊斯有出現否極泰來的態勢。