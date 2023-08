下一個金磚國是誰? 克宮曝優先考慮這2國

本次在南非約翰尼斯堡舉行的第15次峰會上新增了6個成員國,既有成員國也同意進一步擴大,俄羅斯本週五(25)表示將優先考慮將哈薩克和白俄羅斯納入金磚國家組織(BRICS)。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》(Anadolu Agency)25日報導,沙烏地阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞、埃及和阿根廷將於2024年1月1日正式成為新成員,不過,還有許多國家也表示有興趣加入這一個經濟集團。

俄羅斯副外長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)在莫斯科的新聞簡報中表示:「哈薩克和白俄羅斯是我們最親密的伙伴之一。在考慮進一步的方針時,我們當然會優先考慮這些國家。」

#BREAKING #Belarus #BRICS President of Belarus Alexander Lukashenko on BRICS and the multipolar world. pic.twitter.com/6FGMATC7Dy