下一個金磚國是誰? 克宮曝優先考慮這2國

本次在南非約翰尼斯堡舉行的第15次峰會上新增了6個成員國，既有成員國也同意進一步擴大，俄羅斯本週五（25）表示將優先考慮將哈薩克和白俄羅斯納入金磚國家組織（BRICS）。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）25日報導，沙烏地阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞、埃及和阿根廷將於2024年1月1日正式成為新成員，不過，還有許多國家也表示有興趣加入這一個經濟集團。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在莫斯科的新聞簡報中表示：「哈薩克和白俄羅斯是我們最親密的伙伴之一。在考慮進一步的方針時，我們當然會優先考慮這些國家。」

金磚國家組織的領導人，目前的成員國是中國大陸、巴西、俄羅斯、印度和南非，對其擴展表現出興趣，他說莫斯科認為新加入者將有助於實現其目標。

雷雅布可夫表示，新成員擁有「豐富的歷史、文化、巨大的經濟潛力，在其地區和國際舞台上發揮著重要作用」，並補充說目前還有15個國家的申請書正在考慮中。

「重要的是，他們不僅支持，而且分享金磚國家組織的基本價值觀，包括團結、平等、互相尊重、開放、包容、互利合作的精神。」

文章來源：Russia says will prioritize candidacies of Kazakhstan, Belarus amid BRICS expansion

（中時新聞網 張威翔）

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