花錢買清靜! 土耳其1廉航推「零兒童客艙」

暑假搭機出遊常常遇上帶著孩子同行的乘客，遇上孩子嬉鬧尖叫或嬰兒大哭不止只能萬般忍耐，無處可逃。消費者為此哀怨惱怒的心聲，土耳其一家廉航業者聽到了，今年11月起會在特定航線開闢僅限16歲以上旅客乘坐的「無兒童客艙」。這是全球繼亞航、酷航之後再有航空公司推出這項付費服務，開了歐洲業界先例。

綜合歐洲新聞台（Euro News）、旅遊新聞網站Simple Flying報導，土耳其低成本航空公司克雷頓航空（Corendon Airlines）宣布，預計11月起在阿姆斯特丹往返加勒比海島嶼古拉索（Curacao）的空中巴士A350執飛航線推出「僅限成人」（Only Adult）座位區，旅客單程多付45歐元（約新台幣1547元）費用，就可換來耳根子清靜的航程。

這個成人限定區闢設於航機前段，座位共93個，以牆板、簾幕與其餘座位區隔開，僅限16歲以上乘客訂位。此外，這區另有9個座位提供加大伸腿空間，單程須額外付費100歐元（約台幣3437元）。

克雷頓航空創辦人烏斯魯（Atilay Uslu）說，「僅限成人」座艙鎖定「航程中追求格外寧靜環境」的旅客，開闢這個艙等之後，帶著孩子搭機的家長也可以放鬆一些，不必太過擔心小朋友吵鬧聲打擾其他乘客。如果試營運取得成效，克雷頓航空不排除在其他有此需求的航線推廣。

克雷頓航空這個點子已有類似做法，該公司在加勒比海古拉索島、土耳其西南部地中海岸的博德魯姆（Bodrum）、西班牙東部島嶼伊比薩（Ibiza）等度假勝地推出僅限成人入住的旅館。

航空界已有前例，但年齡標準比克雷頓航空稍低。馬來西亞低成本航空業者亞洲航空（AirAsia X），空巴A330執飛的長程航班12歲以上乘客可選擇「寧靜區」（Quiet Zone）座位。新加坡廉航業者酷航（Scoot）在波音787機型航班闢設「酷享寧靜區」（ScootinSilence），同樣限定12歲以上乘客選位。

這項服務看來會受到部分旅客青睞，美國《新聞周刊》（Newsweek）一項調查針對1500名美國成年民眾詢及「是否願意在大眾運具看到無兒童區域」時，近6成認為飛機、火車闢設成人限定座位區是「好事一樁」。

文章來源：Want a peaceful flight? This European airline is introducing child-free zones

文章來源：Adults Only: Corendon Airlines Launching 16+ Cabin Sections

（ 中時新聞網 栗筱雯）

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