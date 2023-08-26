9月魔咒能擺脫? 樂天派看美股有望反彈

即將邁入第三季的最後一個月九月分，根據以往經驗，美股九月的波動不小，尤其在下個月還會有多項重要經濟數據報告出爐，加上聯準會表訂舉行政策利率會議，還有美國政府搞不好會面臨關門的命運。因此，投資美股的投資人，安全帶可能要先繫好。

美國紐約調研單位CFRA統計，自1945年也就是二戰結束的那年以來，歷年九月的標普500指數，月線平均會下跌0.7%，同時，在一年的12個月中，也是表現最差的一個月。

在八月的最近幾周，美股走勢震盪。今年迄今已大漲15%左右的標普500指數，八月已過去的交易日中，累積跌幅超過4%，這得要歸咎於中國大陸經濟成長乏力，以及美國公債殖利率大升，害標普500失去吸引力。

美國投資管理業者Natixis Investment Manager Solutions認為，美國利率處於高檔位置，股市的表現也受到限制，正面臨多個轉捩點。八月就業人數比預估多，通膨可能再次走高。若經濟報告不佳，市場又會認為聯準會升息的負面效果，已經開始顯現。

九月中旬要公布的最新消費者通膨數字，不一定會讓投資人滿意。之後的一星期左右，緊接者聯準會將在九月下旬公布利率。目前預估九月聯準會不會變動利率，但2023年第四季應該會升息。

看好醫療保健，像是輝瑞大藥廠以及亞培的財富管理公司Villere & Co指出，若預估美股九月的震盪會比較大的話，是時候脫手攻擊性類股，然後轉進防禦性的了。

另外，美國政府持有約820億美元的學生貸款，這些貸款計畫將於十月開始償還。萬一手頭的錢去還債，可能會在傳統假日購物季節之前，讓消費者就算想買東西也沒辦法如願以償。

如果眾議院無法如期在九月底之前達成共識，聯邦政府的資金預估將在十月底用完，有機會出現十年內第四次關門的危機。高盛估算，美國政府每關門一周，經濟成長就會減少0.15%左右。

不過，樂天派可不這樣認為。像是美國二月區域性銀行接連倒閉，六月又遇上銀行債務違約。還有，聯準會祭出自1980年代以來，最激進的升息方式等。沒想到，這些利空都沒扳倒標普500指數，還是一路往上走。

看多美股者認為，美國具有韌性的經濟成長，以及人工智慧AI題材，都將為美股上漲注入活力。還有，美股當紅炸子雞NVIDIA才剛發布強勁的財報，以及要用250億美元執行庫藏股計畫，這些算利多。

調研單位NDR估計，九月美股可能出現反彈，八月的跌幅看起來與今年二月到三月間出現跌幅6%相似，這讓過度樂觀者較寬心些，大盤有機會繼續上攻。從八月份一開始，標普500就進入下修期，現在底部差不多已打好。

（時報資訊 柳繼剛）

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