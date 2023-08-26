學者：鮑爾談話具彈性 為美通膨走勢留空間

美國聯準會主席鮑爾最新演說指出，因應高通膨，仍可能升息，但將謹慎進行。學者分析這反映美國經濟仍具相當熱度，針對升息循環結束與否，沒把話說死，是為往後衡量通膨發展、經濟熱度，保留相當轉圜空間。

全球央行年會在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行，市場屏息等待鮑爾（Jerome Powell）演說。他指出，準備在適當時機進一步升息，並將維持利率水準在高點，以壓低高於目標的通貨膨脹，但將「謹慎」地進行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，鮑爾發表的演說是「金髮女孩」（Goldilocks）論調。所謂「金髮女孩經濟」（Goldilocks economy），可解讀為通膨指標PCE低於2%、失業率低於4.1%，是聯準會追求的理想狀態；美國6月PCE年增率為3.0%，失業率3.6%。

外界解讀鮑爾「鷹中帶鴿」，清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源則認為，鮑爾這次發言「有備而來」，是基於聯準會內部看法，包含經濟學理、計量分析以及市場指標，也就是如往常「依據經濟數據」（data-dependent）作決策的基調。

梁國源表示，美國經濟韌性比鮑爾預想的好，如果繼續這麼熱絡，又把升息動作停下，通膨可能死灰復燃，因此平衡風險相當重要，也就是說，鮑爾這次演講之所以保留相當彈性，沒把話完全說死，是為衡平評估美國接下來的通膨發展、經濟熱度，以免「看錯」情勢。

中央研究院經濟所兼任研究員周雨田指出，對鮑爾來說，通膨仍是個長期問題，「一旦上去就很難下來」，鮑爾沒有承諾停止升息、甚至可能還會升息，這部分反映的是美國經濟依然過熱，市場會有可以繼續投資、繼續信用擴張的心理，鮑爾不太樂見這樣的情況，因此其發言有想讓過熱氛圍「冷靜下來」的意味。

（中央社記者張璦台北26日電）

（編輯：黃國倫）1120826

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