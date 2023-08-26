美媒評輝達 爆1弱點慘輸蘋果、特斯拉

輝達（Nvidia）靠著亮眼的財報數據，將股價衝上502美元大關，市值一度突破1.2兆美元。沒想到，美國財經媒體卻認為輝達的品牌認知度跟不上身價，遠遠不如科技大廠英特爾、蘋果及特斯拉，甚至到現在還有很多人不會Nvidia的正確發音。

報導提到，品牌鑑價機構Interbrand最新公布的全球品牌100強名單中，輝達沒有上榜，雖然很多人會說，輝達並不是一個以消費者為主要導向的企業，主要是企業與企業之間的業務，但事實上，以商業需求為主的惠普榜上有名。

輝達在華爾街與美股有大批粉絲，最後一位看空的分析師甚至已經認輸了，但不可否認的是，輝達在品牌認知度上跟蘋果、微軟及特斯拉不是同一個層級。

品牌專家兼分析師Dipanjan Chatterjee直言，英特爾的品牌知名度確實比輝達更高，在Interbrand的排名，英特爾的名次甚至比Chanel、YouTube及ikea還高，位居第19名。

Dipanjan Chatterjee表示，「早在90年代英特爾就廣為人知，如今輝達證明一件事，每個人認不認識你並不重要，關鍵是那些重要的人是不是認識你。」無論你是否唸對輝達的名字[en-VID-eeyah]，但在未來幾年，肯定會常常提到這個單字。

（中時新聞網 郭宜欣）