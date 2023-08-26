美商長下周訪中有貓膩？外媒曝關鍵

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將在下週訪問北京和上海，這是繼國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、氣候特使凱瑞（John Kerry）之後，中美今年內再次舉行高層級會談。外媒認為，有鑑於中國近期經濟發展面臨困境，或許能為雷蒙多此行創造契機，有望緩和兩大經濟體的緊張關係。

彭博社指出，當前中美關係依然冰冷，美國總統拜登才在本月9日簽署投資中企禁令，限制中國開發下一代軍事和監視技術的能力，而商務部長雷蒙多緊接著在27至30日訪問北京，很可能不會受到熱烈歡迎。

中國國務院總理李強週一（21日）會見美中貿易全國委員會（USCBC）訪問團時也坦言，中美關係和經貿合作正陷入困難。

但另一方面，中國此時正面臨一連串經濟困境：青年失業問題嚴重，官方甚至取消公布相關數據；房地產市場低迷，引發投資者不滿，有錢人不斷將資金匯往海外；來自國際市場的壓力不斷，北京政府必須為經濟注入更多活力…。

因此北京或許更想從中美雙方會面中取得積極成果。雷蒙多在此時訪中，將為美國增加談判籌碼，這次訪問時機可說是選得相當「巧妙」。

目前還不清楚雷蒙多此行能為美國帶來帶來多少經濟收益。據悉，她設定的目標是幫助像波音這樣的企業，該公司正準備恢復向中國交付737 Max客機，是四年來首次交機，有助從史上最嚴重危機中復甦。

文章來源：Raimondo May Benefit From Good Timing for Her Mission to China

（ 中時新聞網 黃凡甄）