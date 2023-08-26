輝達連跌2天AI股不妙？分析師吐真心話

AI熱潮「造王者」輝達財報行情僅上演1天好戲，不僅周四（24日）回吐大部分漲幅，周五（25日）更與美股強彈走勢相反，續跌2.43%收460.18美元，也讓台系AI股下周走勢蒙上陰影。華爾街分析師指出，雖AI需求能見度佳，卻也侵蝕成熟晶片獲得的預算配額，半導體景氣持續低迷，「除了輝達以外，沒有人聽起來是好的」。

AI繁榮將輝達的崛起推向新高度，除與其合作的蘋果、亞馬遜、Meta、微軟、Salesforce、IBM都是大贏家，而輝達在資料中心的收入，已超越英特爾和AMD等2家資料中心營收加總。瑞穗分析師Jordan Klein就指，半導體景氣持續低迷，「除了輝達以外，沒有人聽起來是樂觀的」， 提醒晶片股轉弱修正，是因為許多人認為只靠輝達撐腰，並不足夠。

摩根士丹利分析師Joseph Moore則稱，AI支出雖扮演實際的驅動力，「但這些企業的AI優勢，將被預算擠壓和瓜分的利空所抵消」；花旗分析師Scott Chronert認為，輝達財報出色反而更像是賣股訊號。

天風證券分析師郭明錤也拋出4點警訊，包括第3季營收低於部分投資人預期、第4季季增率降至持平、欠缺AI服務商業模式持續獲利的證明，以及股價漲多獲利了結。首先是部分投資人期待輝達第3季營收挑戰165~175億元，因此公司財測的160億美元還不夠。

此外，第4季CoWoS出貨季增率顯著放緩，也讓郭明錤認為，股價難撐500美元高檔，同時ChatGPT流量驟減，目前又欠缺持續獲利的AI商業服務模式，除影響輝達出貨量，也衝擊AI鏈未來股價；最後從籌碼面來看，儘管AI正向趨勢仍在，但在漲多之後，必然面臨獲利了結賣壓。

知名半導體分析師陸行之則提醒2大風險，除輝達車用晶片營收季減15%，顯見即使擁有優秀的自駕晶片技術，客戶需求還是很爛，加上中國大陸營收佔比高達20%~25%，是股價來到高檔後的兩大風險。

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（旺得富理財網 李宗莉）