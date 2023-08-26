鮑爾演說震動市場 美股齊揚 道瓊噴247點

美國聯準會主席鮑爾在周五（25日）發表的演說中稱，離通膨降溫還有一段距離，必要時將要進一步升息，但對貨幣政策會更謹慎行事， 鮑爾的說法暗示9月不一定會升息，稍微化解市場對於利率馬上又要調升的疑慮，在這番「鷹中帶鴿」的演說結束後，美股主要指數先刷新或皆近日高後轉跌，午盤反彈轉漲，最後全數收紅。

道瓊工業指數上漲247.48點，或0.73%，以34,346.90點作收；標普500指數上漲29.40點，或0.67%，收 4,405.71 點；那斯達克指數上漲126.68點，或0.94%，收13,590.65點；費城半導體指數上漲14.347點，或0.41%，收3,495.649點。

本周美股震盪劇烈，週一時市場四期輝達業績強勁，美股在科技股領軍下走高，但在標準普爾下調多家美國銀行評級後，週二因為銀行股拖累美股走跌，週三輝達發布超預期的財報，美股反彈，週四AI動力熄火，又大幅回落，最終在週五鮑爾演講途中上演雲霄飛車，最後才收漲。從週線來看，道瓊本週再續跌0.4%，已連跌兩周，標普週漲0.8%、那指週漲2.3%，均結束三週連跌走勢。

政經方面，鮑爾周五在傑克遜霍爾全球央行年會發表演說時，開頭就稱通膨降溫有進展，但指出目前依舊還太高，「必要的話我們已準備號進一步升息，也有意將利率保持在限制水準，直到我們有信心通膨正明顯降至我們的目標。」

鮑爾表示，經濟有韌性增加了通膨快速上升的風險，他認為，「經濟也許不會像預期那樣的降溫，今年迄今，GDP成長已經超乎預期，也高於長期趨勢水平，並且最近公布的消費者經濟數據超乎預期強近。」

不過，鮑爾也強調，鑒於經濟前景渾濁不明，Fed將謹慎做出貨幣決策，「我們將會等待看到更多的經濟指標後，再謹慎決定是要進一步升息，還是按兵不動。」

被封為「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，鮑爾的這番演說的重點關鍵詞是「謹慎」，併認為這是一篇風險管理的講稿。

鮑爾談話後，市場對於今年還有一次升息的預期再度升溫，凱投宏觀分析師Andrew Hunter在一份報告稱「儘管聯準會主席鮑爾表示利率可能會進一步上升，但通膨可能會意外下行，從而阻止聯準會再次升息。」他預測，到2024年底，利率從目前的5.25%-5.5%的水平降至3.25%-3.5%區間。

（工商時報 陳彥綺、林國賓）

鮑爾稱9月不升息 美股齊揚 道瓊噴247點 那指漲126點

在全球央行年會中，聯準會主席鮑爾於美國時間25日表示，想要通膨真正下降，其實還有一段不算短的路要走，應該可能還會繼續升息，但不會貿然行事，九月可望保持現行的利率不變。

鮑爾指出，美國經濟成長速度比想像要快，像是最近公布的消費者支出以及房地產數據等，看起來都不錯。不過，還是希望美國通膨能降到目標值2%左右。外界研判，2023年結束之前，美國應該還會調高利率。不過，到了2024年底時，美國利率有機會從目前5.25%到5.5%之間，大幅度降至3.25%至3.5%之間。

在鮑爾發表完言論後，美股三大指數最後都收高。至於周線，標普500漲0.82%，那斯達克大漲2.26%雙雙終結三連黑，道瓊則是續跌0.45%，連續第二周走低。個股中，前一個交易日創新高的NVIDIA大跌近2.5%，但周線還是大漲6.3%，特斯拉本周則飆揚10%。

另外，美元指數創逾兩個月新高，日圓再寫九個月新低，離岸人民幣盤中則失守7.3關卡。美國公債殖利率方面，兩年期的一度逼近2007年來新高，五年期的也創2008年來高點。

★四大指數

美股道瓊上漲247.48點或0.73%，收34,346.90點。

NASDAQ上漲126.67點或0.94%，收13,590.65點。

S&P500上漲29.40點或0.67%，收4,405.71點。

費城半導體上漲14.35點或0.41%，收3,495.65點。

★11大類股

非必需消費類股(SPLRCD)漲1.10% 能源類股(SPNY)漲1.07%

工業類股(SPLRCI)漲0.86% 科技類股(SPLRCT)漲0.82%

公用事業類股(SPLRCU)漲0.78% 醫療類股(SPXHC)漲0.60%

必需消費類股(SPLRCS)漲0.56% 金融類股(SPSY)漲0.34%

原物料類股(SPLRCM)漲0.27% 房地產類股(SPLRCREC)漲0.27%

通訊服務類股(SPLRCL)漲0.17%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲0.94%，收322.98美元。

蘋果(AAPL)上漲1.26%，收178.61美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.08%，收133.26美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.08%，收129.88美元。

特斯拉(TSLA)上漲3.72%，收238.59美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌0.44%，收285.50美元。

蘋果(AAPL)上漲1.26%，收178.61美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.08%，收133.26美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.08%，收129.88美元。

網飛(NFLX)上漲2.24%，收416.03美元。

3.其它焦點股

特斯拉(TSLA)上漲3.72%，收238.59美元。

甲骨文(ORCL)上漲2.79%，收116.06美元。

英特爾(INTC)上漲2.03%，收33.25美元。

高通(QCOM)上漲1.67%，收110.32美元。

德州儀器(TXN)上漲1.34%，收167.81美元。

應用材料(AMAT)上漲1.29%，收144.36美元。

蘋果(AAPL)上漲1.26%，收178.61美元。

IBM(IBM)上漲1.25%，收145.35美元。

恩智浦(NXPI)上漲1.23%，收196.20美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.08%，收133.26美元。

微軟(MSFT)上漲0.94%，收322.98美元。

思科(CSCO)上漲0.83%，收55.70美元。

超微(AMD)上漲0.44%，收102.25美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.08%，收129.88美元。

美光(MU)上漲0.05%，收63.72美元。

Meta(Meta)下跌0.44%，收285.50美元。

輝達(NVDA)下跌2.43%，收460.18美元。

★台股 ADR

台積電上漲0.57美元或0.62%，收93.10美元，換算台股價格為593.05元。

聯電上漲0.11美元或1.62%，收6.89美元，換算台股價格為43.89元。

日月光上漲0.68美元或9.04%，收8.20美元，換算台股價格為130.58元。

中華電信下跌0.31美元或0.84%，收36.59美元，換算台股價格為116.54元。

（時報資訊 財經內容中心）

延伸閱讀

鮑爾稱通膨太高 暗示可能再升息

美國7月耐久財訂單 逾三年最大跌幅

Fed前鷹王暗示 未來仍須升息