分析師示警：不排除Fed明年升息可能性

太平洋投資管理公司（PIMCO）經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）24日在報告中指出，消費者在疫情期間累積的儲蓄可能持續提振經濟成長，導致通膨壓力居高不下，因此目前仍無法排除聯準會明年升息的可能性。

她認為，儘管今年下半年美國經濟仍可能面臨各種挑戰，但最新數據表明，即使利率上升，消費者和整體經濟依然保持彈性，也就意味著，聯準會不僅會將高利率維持一段時間，甚至也無法排除明年進一步升息的可能性。

衛艾婷研判，有鑑於儲蓄率低於歷史正常水平，超額儲蓄將繼續減少，民眾消費力度不減，她也提出，近期的數據顯示，汽車貸款、信用卡和消費分期貸款等領域的信用違約率開始攀升，可能是通膨給低收入家庭帶來影響所造成，儘管如此，最低收入族群以外的整體趨勢反映出貸款拖欠率（delinquency rates）的正常化，消費市場火熱意味著整體經濟、勞動力市場以及潛在通膨可能皆不會如聯準會官員所預期的降溫。

外界普遍預期聯準會將在9月會議上按兵不動，意即7月已是最後一次升息行動，然而也有部分華爾街投行對此表示懷疑，太平洋投資管理公司便是其中之一，上述擔憂出現加劇美國債券市場本月的拋售，投資人預估美國經濟將能避免衰退，且通膨將維持於高位，推高長期美國國債殖利率。

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