Fed鷹聲響 道瓊挫373點 輝達漲幅蒸發

美國聯準會主席鮑爾周五將在傑克森霍爾年會上發表談話，在此前夕，聯準會官員釋出鷹派言論，帶動美債殖利率回升，華爾街股市24日承壓，道瓊工業指數低開後一度轉升220點，惟快速回落且跌幅擴大，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數挫跌373.56點，或1.08%，以34,099.42點作收；標普500指數下挫59.70點，或1.35%，收4,376.31點；那斯達克指數下跌257.06點，或1.87%，收13,463.97點；費城半導體指數大跌120.71點，或3.35%，收3,481.30點。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟金人數為23萬人，低於市場預期的24萬人以及前值24萬人，截至12日止當周，連續申領人數為170.2萬人，亦略為低於市場預期的170.5萬人，前值則略為下修至171.1萬人。

另外，美國商務部周四公布報告顯示，由於上月非國防飛機訂單量大幅下滑，7 月耐久財訂單經季調後月跌5.2％至2,859億美元，創2020年4月來最大跌幅，遠低於預期的月跌4%；剔除波動較大的運輸類別耐久財訂單則是月增0.5%，高於預期的0.2%。

失業數據出爐後，美債殖利率刷新當日高點，10年期美債殖利率脫離一周低位，曾升5個基點至4.25%，2年期美債殖利率重上5.0%關口，最高漲7.7個基點至5.029%，逼近本周稍早所創的一個多月來高位。

政經方面，在鮑爾發表演說前夕，聯準會官員陸續釋出鷹派訊號。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）認為，美國將在相當長一段時間內維持緊縮利率，現在若發出降息的明確信號仍為時過早，聯準會目前仍未真正看到經濟增長明顯放緩，因此有可能進一步升息。

今年票委、費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）則表示，聯準會在緊縮政策方面可能已做足，預估聯準會年內將按兵不動、將利率保持在限制性水平，但會繼續收縮資產負債表，以限制經濟增長。

此外，已卸任的前聯準會鷹派大將布拉德（James Bullard）稱，今年夏季美國經濟成長加速，可能會阻礙通膨放緩的步伐，聯準會結束升息行動的計畫可能需要押後，由於核心通膨的回落速度緩慢，以中期而言，可能需要將利率維持於高水平以對抗物價壓力。

個股方面，輝達於23日公布上季財報，上季繳出漂亮成績單，且本季財測樂觀，摩根大通周三重申輝達「增持」評級，將其目標價從500美元上調至600美元，輝達周四開盤跳漲逾7%，一度攀升至歷史新高502.66美元，但隨後回吐漲幅，收盤僅小漲0.1%，收報每股471.63美元。

大型科技24日面色鐵青，亞馬遜挫跌3.68美元，跌幅2.72%，收報131.84美元；蘋果下滑4.74美元，跌幅2.62%，收在176.38美元；Meta下滑7.49美元，跌幅2.55%，收報286.75美元；微軟下挫7.03美元，跌幅2.15%，收在319.97美元；Google挫跌2.79美元，跌幅2.09%，收130.42美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌1.69美元，跌幅1.79%，收報92.53美元；日月光ADR挫0.14美元，跌幅1.83%，收報7.52美元；聯電ADR下滑0.08美元，跌幅1.17%，以6.78美元作收。

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