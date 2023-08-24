AI熱潮續升溫 輝達財報狂 本季展望更佳

人工智慧（AI）晶片需求爆量促成輝達（NVIDIA）第二季（5至7月）營收倍增、獲利優於預期，且預期AI熱潮持續升溫，第三季展望遠優於市場預期，激勵輝達股價24日美股一度衝上500美元大關。輝達亮麗財報及展望，也激勵亞洲主要科技股全面走揚。

輝達財報、財測驚豔24日一舉帶動亞洲半導體類股行情，台積電股價昨收盤上漲2.2％，韓國三星電子收盤上漲1.6％、SK海力士也大漲4.2％。美國AI晶片股連帶受惠，超微、美光、博通等業者股價開盤前期貨盤均呈上揚，惟市場擔心美聯準會主席鮑爾25日公開談話內容，美股開盤後多頭氣焰收歛不少。

輝達5月曾預估第二季營收為110億美元，當時這數字已經比華爾街預期高出40億美元，激勵該公司股價隔日暴漲24％，公司市值衝破1兆美元。然而，輝達23日公布的第二季實際營收更高達135.1億美元，與去年同期相比增加一倍以上，第二季淨利61.9億美元也優於華爾街預期。

此外，輝達對第三季展望也極為樂觀，預估營收為160億美元，遠優於分析師預估125億美元，毛利率也由第二季70.1％進一步提高至72.5％。

輝達執行長黃仁勳表示，「全球都在追趕生成式AI熱潮」，輝達正是這個全新運算時代的最大受惠者。主打A100及H100兩款AI晶片的資料中心晶片部門，第二季營收達103億美元，較去年同期增加逾倍。投資機構Hargreaves Lansdown分析師蘭德葉慈（Sophie Lund-Yates）表示：「看空者一般認為熱門股在某個時間點價格將達到極限，所幸對輝達而言，目前放眼望去市場上沒有幾人看空。」

今年輝達股價漲幅已達三倍之多，輝達發表第二季財報後，又有超過20家券商調高目標股價，其中Elazar Advisors設定目標價達1,600美元，相當於23日收盤價471.16美元的三倍以上。

另外輝達在賺錢之餘也持續回饋股東，在第二季完成價值34億美元的股票回購，23日再次宣布整體股票回購計畫規模擴大250億美元。

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