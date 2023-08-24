日水產遭前2大出口地區封殺 衝擊一次看

日本政府今（24）日啟動福島第一核電廠核處理水排海作業，而中國大陸海關總署第一時間宣布，將全面暫停進口日本水產品。經濟學家預估，中國喊停水產品進口，將使日本1年內出口下滑0.17%、GDP縮水0.03%。

根據日本農林水產省統計，2022年的水產品出口總額為3873億日圓（約新台幣817億元），第一大出口地區是中國（871億日圓）、香港第2（755億日圓），而美國第3。若以比率來計，中國占22.5%、香港19.5%，兩區合計達42%。由此可知，中國喊停日本水產品進口，將對日本水產品出口與漁業造成沉重打擊。

不過據野村綜合研究所經濟學家木內登英分析，中國此舉對日本整體出口或經濟的影響有限，因為從2022年的數據來看，日本對中國大陸與香港的水產品出口，僅佔出口總額的0.17%，而且就算中國暫停日本水產品進口長達1年，對日本GDP的影響也僅為0.03%。

可是有鑑於如果與中國關係惡化，可能對日本未來經濟產生重大影響，木內登英警告，中國對日本的貿易限制範圍可能進一步擴大到其他領域，他呼籲日本政府需要考慮如何與美國在對中投資與出口限制方面進行合作。

日本全國漁業協會聯合會（全漁聯）會長坂本雅信24日已特別致電日本經濟產業大臣西村康稔，呼籲日本政府應盡一切努力，讓中國撤銷水產禁令。福島地區的漁民則感嘆，努力撐過了這12年，沒想到一切又要從頭開始。

（中時新聞網 賴宇萍）

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