港專家示警少吃這3類海鮮 日2產地較安全

日本2012年311大地震引發福島核災，11年後的今天（8月24日），東京電力公司位於福島的第一核電廠正式讓「核處理水」入海，引發東亞多國擔憂。香港今起禁止東京都與福島等9縣水產品進口，餐飲業者稱生意恐慘跌7成，官員提醒藍鰭鮪魚（黑鮪魚）、比目魚與蚌類等3大類水產最好別吃。

港府食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀周三（23日）在香港商業電台節目說明，官方會全力把關，民眾不必太過擔憂，不過，像是藍鰭鮪魚這種大型魚類，還有底棲習性的比目魚、蚌類等水產，少吃為妙。

Japanese restaurant owners in Hong Kong are bracing for seafood ban from 10 Japanese prefectures once Tokyo releases treated water from the crippled Fukushima plant. Hong Kong is Japan's second largest market after mainland China https://t.co/q3ltyEA6Mr pic.twitter.com/AXRS8Uzv4H — Reuters (@Reuters) August 22, 2023

《香港01》報導，港府23日宣布24日起禁止日本栃木縣、群馬縣、琦玉縣、千葉縣、東京都、新潟縣、福島縣、茨城縣、宮城縣與長野縣等10地水產進口，包括活體、冷凍、冷藏、乾製或其他方式保存的水產品，以及海鹽、海藻，均不得進口香港。至於何時解禁，港府僅稱會持續監測輻射濃度，並視日方排放手段能否提升港方對於日本食品的信心再予以調整。

梁美儀受訪時直言，不論在香港或赴日旅遊，均衡飲食是最高原則，天天吃生魚片的風險自然較高，來自北海道、九州的水產品相對安全一些。此外，孕婦、兒童應減少食用上述3類高風險水產，鮪魚屬於食物鏈末端，淺嘗為上；核污染物容易沉積在泥土哩，在海洋底層生活的底棲性魚類與蚌類，也應少吃。

水產相關製品眾多，港府食安專員黃宏24日舉例，「一夜干」涉及直條魚醃製風乾，符合禁令；合成食品則不在禁令之列，例如魚蛋、蠔油等，但當局會抽查。黃宏強調，日本上述10地水產即使到港加工也不可以，不過，若水產品未在上述行政區捕獲、製造、加工或包裝，即使轉運到香港也不受禁令限制。

香港民眾多半認為禁令十分突然，這幾天紛紛把握時間吃好料，23日以後赴日旅遊也可能會少吃水產。香港餐飲連夜協會董事、日式餐廳業者陳強23日受訪時說，禁令消息一出，香港相關餐飲業者營業額即見下跌1到2成，24日禁令生效後恐再跌3成，這波總計可能重跌7成之多。業者初步可能會先以「節流」因應，午間時段與周日休息，萬一情況持續惡化就考慮收攤或改賣其他食品。

（中時新聞網 栗筱雯）

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