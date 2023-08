港專家示警少吃這3類海鮮 日2產地較安全

日本2012年311大地震引發福島核災,11年後的今天(8月24日),東京電力公司位於福島的第一核電廠正式讓「核處理水」入海,引發東亞多國擔憂。香港今起禁止東京都與福島等9縣水產品進口,餐飲業者稱生意恐慘跌7成,官員提醒藍鰭鮪魚(黑鮪魚)、比目魚與蚌類等3大類水產最好別吃。

港府食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀周三(23日)在香港商業電台節目說明,官方會全力把關,民眾不必太過擔憂,不過,像是藍鰭鮪魚這種大型魚類,還有底棲習性的比目魚、蚌類等水產,少吃為妙。

Japanese restaurant owners in Hong Kong are bracing for seafood ban from 10 Japanese prefectures once Tokyo releases treated water from the crippled Fukushima plant. Hong Kong is Japan's second largest market after mainland China https://t.co/q3ltyEA6Mr pic.twitter.com/AXRS8Uzv4H