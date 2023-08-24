AI順風車 Snowflake業績報佳音 盤後股價揚

隨著生成式AI應用激增，企業對數據管理和儲存的需求持續成長，雲端數據分析公司Snowflake上季營收和獲利均超出市場預期，受此激勵，Snowflake周三盤後股價上漲逾3％。

越來越多企業將數據和基礎設施搬到雲端以提高效率，這也給Snowflake等雲端相關服務公司帶來大好機遇。

高盛日前出具報告指出AI會有兩波行情，並列出了十檔第二波AI行情受惠股名單，其中即包括Snowflake，稱這些公司可望因引進AI技術提升生產力，進而帶動獲利大幅成長。

Snowflake第二財季（截至7月31日）營收年增約36％，為6.74億美元，超出分析師預估的6.622億美元。

經調整後每股盈餘為22美分，優於分析師預估的每股盈餘10美分。

第二財季產品收入年增37％，為6.402億美元，優於市場預期的6.23億美元。

執行長Frank Slootman表示，在這股AI或機器學習的熱潮中，Snowflake處於有利的位置，「企業沒有數據策略，就無法擁有AI策略」。

該公司預期第三財季產品營收介於6.7億～6.75億美元，分析師預測均值為6.708億美元。

Snowflake在6月宣布與輝達（Nvidia）建立合作夥伴關係，允許金融機構、醫療保健和零售業等客戶使用他們自己的數據構建AI模型。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）