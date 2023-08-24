輝達財報賺翻AI開噴?陸行之剖析6大重點

輝達財報高於華爾街預期，盤後股價暴衝逾9%，除美股連袂大漲慶賀，台指期也強彈逾200點，將AI股推上新一波高潮。知名半導體分析師陸行之表示，從財報數字來看，輝達已成AI霸主，Intel、 AMD要分杯羹得很拚，研判輝達追單台積電機率高，關鍵在於CoWoS產能能否加快開出，並預測隨輝達股價來到500美元的高風險區間後，上下游產業鏈是觀察重點，且不排除比照特斯拉分割股票，可作投資參考。

陸行之在臉書發文指出，3個月前曾提到輝達可能救台積電不用下修全年營收指引，結果沒救到（還是不夠救？），反而救了其他產業鏈的一票同學，不失眾分析師期待，再次給出漂亮的指引。

但在一票分析師繼續上調獲利數字，市場一片樂觀的同時，提醒還是要小心利多出盡，或是等股票分割再說，並提醒2大風險，除車用晶片營收欠佳，也遲遲不肯公布中國大陸營收佔比，他還幽默表示，可能等高層賣完股票後，就會公布了。他也分享幾個關鍵數字：

1.Q2數據中心晶片營收達到103億美元（營收占比拉到76%，大幅高於2Q22/1Q23的57/60%），季增141%、年增171%，大幅超過市場預期的79.8億美元，成數據中心晶片及AI GPU唯一霸主，但陸行之也提醒，營收及成本數字因為加進HBM記憶體、GPU、大板HDI PCB甚至系統，所以無法與Intel、 AMD公平比較，但市場也會思考，誰以後也能分一杯羹。

2.第3季預期營收160億美元，季增16~21%，年增170%，超越市場預期達26%，主因應該還是來自於全球客戶對AI伺服器及LLM大型語言模型的大幅投資（財務長還說訂單看到明年），將讓整體季庫存續降，繼續加單台積電的7奈米、4奈米CMOS及CoWoS製程。

3.預期第3季毛利率71~72%，續創歷史新高，並高於市場預期的70.5%，營業利潤率52.2~53.9%，甚至超過台積電的毛利率。

4.第3季EPS預估2.94美元，明顯高於市場預期的2.09美元，也超過第2季 2.48美元，以及去年同期的0.27美元。

5.庫存月數僅3.2個月（3個月前曾預期會低於3.5個月），季減41%、年增4%，但測算第3季庫存月數將持續下降，除非台積電能迅速增加CoWos產能。

6.在全球投資人瘋狂追逐Nvidia到高風險區間之後，市場會持續關注上下游產業鏈，各種AI應用及競爭者，提醒是AI伺服器，不是通用伺服器的公司，所以GPU產業鏈比x86 CPU產業鏈重要，至於ASIC AI主要還是用在推理，除要看訓練AI，也要關注AMD的MI300/300X 軟件發展是否夠快，雲服務廠商是否有能力採用。

此外，AMD能否擠出一些台積電的CoWoS產能，雖然覺得短期有困難，也無怪乎南韓經濟日報說AMD將因為缺CoWoS及便宜的HBM3而轉單三星，但也不乏AMD用此威脅台積電的可能性，風險就是到底有多少短單/急單是來自大陸客戶，車用晶片需求怎麼這麼爛（2Q23 季減15%，年增15%），由於其自駕晶片很厲害，很多客戶採用，不解怎麼營收一直很差。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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