瓦格納首腦座機墜機 俄媒:普里格津在機上

俄墜機乘員全數罹難 CNN：與普里格津座機註冊編號相符

俄羅斯今天發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上。CNN揭露了似是這架飛機的殘骸影像，顯示引擎上數字似與普里格津座機的註冊編號相符。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這架飛機在莫斯科西北方特維爾（Tver）地區墜毀，據稱在墜機現場拍攝的影片顯示，飛機的引擎殘骸仍在燃燒，可以看到引擎上註冊編號最後4碼是2795。

據報導，「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的座機註冊編號為RA-02795。

白宮官員表示，總統拜登已聽取相關簡報。俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）則指出，已為此展開刑事調查。

俄國緊急服務部門稍早時指稱：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄羅斯官方塔斯社（TASS）、俄羅斯新聞社（RIA）及國際傳真社（Interfax）等媒體報導，普里格津在這架飛機上。

俄媒證實普里格津恐墜機身亡 瓦格納相關媒體稱遭擊落

俄羅斯官媒今天報導，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在墜毀飛機的乘客名單上。與瓦格納有關的Telegram頻道聲稱，這架飛機遭到擊落。

法新社報導，俄國緊急服務部門在通訊軟體Telegram寫道：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄國官方塔斯社（TASS）報導：俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）指出：「這架飛機在特維爾地區墜毀，普里格津是乘客之一。」此外，俄羅斯新聞社（RIA）及國際傳真社（Interfax）也有類似報導。

英國廣播公司（BBC）報導，與「瓦格納集團」（Wagner Group）有關的Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）稍早時聲稱，這架萊格賽飛機在特維爾地區遭到防空部隊擊落。

普里格津曾在今年6月帶領「瓦格納集團」對俄國軍事領導階層發動兵變，一度占領一座城市，並且朝首都莫斯科前進。

不過，普里格津最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。

西方認為普里格津兵變對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出蒲亭的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。

俄傭兵首腦恐墜機身亡 烏克蘭：蒲亭選前向俄國菁英示警

俄羅斯今天發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上。烏克蘭總統顧問波多利雅科指出，這是俄羅斯總統蒲亭在明年大選前對國內菁英發出的訊號。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾在今年6月帶領「瓦格納集團」（Wagner Group）對俄國軍事領導階層發動兵變，但他最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。

西方認為普里格津兵變對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出蒲亭的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。

波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）今天在社群媒體上寫道，在普里格津與「瓦格納集團」意圖政變後兩個月展示性地消滅他們，顯示蒲亭要在2024年俄羅斯總統大選前向國內菁英發出訊號：「小心點！不忠誠就得死。」

俄國緊急服務部門稍早時指稱：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄羅斯官方塔斯社（TASS）、俄羅斯新聞社（RIA）及國際傳真社（Interfax）等媒體報導，普里格津在這架飛機上。