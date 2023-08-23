美股收紅 大摩曝這檔龍頭科技股嚴重低估

市場靜待輝達上季財報以及聯準會主席鮑爾本周在全球央行年會上的演講，美債殖利率從高位回落，華爾街股市23日開高走高，道瓊工業指數盤中最高漲逾240點，那斯達克指數一度抽升1.9%，終場四大指數皆收紅。

道瓊工業指數上揚184.15點或0.54%，收34,472.98點；標準普爾500指數上漲48.46點或1.10%，為6月30日以來的最佳單日表現，收報4,436.01點；那斯達克綜合指數揚升215.16點或1.59%，收13,721.03點；費城半導體指數勁揚74.32或2.11%，收3,602.01點。

數據方面，美國8月綜合採購經理人指數（PMI）初值由7月的52降至50.4，創下六個月新低，服務業PMI由52.3降至51，同樣寫下六個月低點，製造業則由49跌至47，創兩個月新低，且低於50榮枯線，顯示8月商業活動維持擴張但近乎停滯。

其中，綜合就業指數初值降至50.2，創下2020年6月來最低，復以美國勞工部23日公布數據顯示，可能將去年3月至今年3月的非農就業人數向下修正30.6萬，代表就業增幅或許並不如預期強健。

另外，美國7月新屋銷售月增4.4％，換算成年率為71.4萬戶，優於市場預期的70.4萬戶，供給量相當於7.3個月。6月數據月跌2.5％，換算成年率為69.7萬戶，下修到68.4萬戶，為今年2月來首見下滑。

由於PMI數據欠佳，削弱市場對聯準會的緊縮預期，美債殖利率大幅下挫。2年期美債殖利率最深跌10個基點，失守5%關口，基本上抹去本周漲幅，10年期美債殖利率則跌近15個基點，失守4.20%，脫離昨日盤中觸及的近十六年高點。

政經方面，鮑爾將於25日在傑克森霍爾年會上發表演說，值此之際，素有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，聯準會欲將通膨拉回2%目標有三大政策路徑可達標，其一是明年底之前繼續升息，直至經濟放軟時緩慢降息，但會帶來經濟衰退的風險；其二是聯準會滿意於通膨持續放緩，把利率維持在當前高位，並考慮在明年開始降息；最後一個可能性是聯準會開始接受3%左右的新通膨目標，但鮑爾和其他官員都曾稱此舉不可行。

個股方面，輝達於23日盤後公布上季財報，營收達到破紀錄的135.07億美元，年增101%，遠高於預期，經調整毛利率來到71.2%，大增25.3個百分點，本季財測也相當樂觀，激勵輝達盤後股價一度揚升10%，觸及516美元。

摩根士丹利分析師認為，蘋果為最被低估的大型科技股，預期iPhone銷售增長、服務營收加速等因素，將推動截至9月為止的季度財報出現穩定成長，蘋果23日收漲2.19%，收報每股181.12美元。

龍頭科技股23日全線收紅，Google勁揚3.52美元，漲幅2.71%，收報133.21美元；Meta攀升6.64美元，漲幅2.31%，收報294.24美元；蘋果上漲3.89美元，漲幅2.19%，收在181.12美元；微軟收紅4.54美元，漲幅1.41%，收在327.00美元；亞馬遜上揚1.27美元，漲幅0.95%，收在135.52美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.98美元，漲幅2.15%，收報94.22美元；日月光ADR揚升0.25美元，漲幅3.37%，收報7.66美元；聯電ADR收漲0.11美元，漲幅1.63%，以6.86美元作收。

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