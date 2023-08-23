Fed傳聲筒:抗通膨最後一哩路 3大政策可選

聯準會（Fed）主席鮑爾訂25日在全球央行年會發表演說前夕，被封為「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，Fed將通膨拉回2％目標只剩最後一哩路，有三大政策路徑可達標，但消費者、市場和經濟仍難逃衝擊。

文章提到，Fed去年3月啟動40年來最激進升息循環來打壓通膨，美國通膨率從9.1％降至 3.2％。但Fed接下來面臨新的難題是，貨幣還要緊縮到什麼程度，才能重返2％通膨目標及實現軟著陸。蒂米羅斯揭示Fed未來可能的三條政策路徑。第一是尋求迅速達到2％通膨目標，做法是明年底之前繼續升息，一旦經濟疲軟就緩步降息，但風險是經濟可能急劇衰退，扼殺軟著陸的機會。

第二Fed滿意於通膨持續放緩，便將基準利率維持在當前水位，並考慮於明年稍後著手降息。如此一來，Fed要花較多時間才能讓通膨達標，大約3年左右。

如果Fed不願為了讓通膨回到2％目標付出慘痛代價，第三條路是接受3％為通膨新目標。但主席鮑爾及其他Fed官員都曾表態，改變2％通膨目標不是選項。

經濟學家與政客針對Fed下一階段如何決策陷入激辯。其中一派主張Fed應持續收緊貨幣政策，好讓通膨率盡快降至2％，即便經濟會衰退也在所不惜，以免Fed遲遲未穩定物價而使信譽受損。

另一派建議Fed可仿效前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）的做法，從容不迫實現2％通膨目標，這更有助於Fed在物價穩定與充分就業的雙重使命上取得平衡。

1990年代初，葛老採「機會主義式」（opportunistic）的降通膨策略，即容許通膨率維持在略高於目標值的水位，除非通膨升溫才會進一步緊縮貨幣。

還有一派認為，Fed應逕行宣布3％為新通膨目標。他們之所以呼籲提高通膨目標，主要是擔心未來2年若強將通膨率降到2％，恐要付出失業率大幅上升的代價。

懷俄明州傑克森霍爾召開的全球央行年會24日揭幕，如何完成抗通膨任務料是討論焦點，鮑爾訂25日在會中發表演說。

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