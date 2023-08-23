投資人熱炒輝達期權 重演特斯拉狂潮

人工智慧（AI）題材正夯，讓AI晶片王輝達（NVIDIA）股價衝上浪頭。根據芝加哥期權交易所全球市場（Cboe Global Markets）資料，投資人年初到8月中累計買進其選擇權金額逾1,000億美元，專家形容盛況如同當初特斯拉掀起的狂潮。

約60％選擇權是買權，反映大家看好輝達持續大漲。目前沒有其他股票能吸引投資人如此高的興趣。

股價23日盤前上漲0.7％報460美元，今年來累漲212％。其5月24日公布首季每股獲利成長28％和看好第二季前景，股價隔天狂飆24％展開目前波段漲勢，其間7月18日升至474.94美元創收盤新高。

輝達23日盤後公布第二季財報成焦點，投資機構看紛紛調升目標價。FactSet調查顯示市場有50位分析師極看好輝達，平均目標價537美元，其中Aletheia資本的Warren Lau高達1,000美元最樂觀。

投資人也看好其前景，Cboe資料顯示8月買進其選擇權買權口數衝高。尤其22日交易最活躍買權裡，許多押注股價上看500美元，部份履約價甚至在600美元或700美元。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）資料，熱度升高令輝達波動變大，選擇權履約價顯示交易商押注股價周末前波動幅度，從過去八次公布財報後平均約7％擴大至約11％。

這顯示有交易商擔心錯過其續漲行情，也有人趁財報利多來搶短。

Piper Sandler選擇權部門主管Danny Kirsch指目前市場盛況讓他聯想起過去的特斯拉，不少人藉選擇權槓桿效應一天內獲利10倍。特斯拉選擇權曾被形容為金融市場裡最大賭場之一。

金融時報引述知情者消息報導，輝達計畫將頂級AI晶片H100產量提高至少2倍，預計明年出貨150萬至200萬顆之間，遠高今年預計的50萬顆。

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