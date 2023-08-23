AI行情有「Part2」？高盛列10檔未來新星

高盛周一出具報告指出AI會有兩波行情，並列出了十檔第二波AI行情受惠股名單。

報告指出，第一波AI行情在今年攻佔整個市場，不僅帶動美股一舉跳脫痛苦的熊市，並帶動輝達（Nvidia）股價一路狂飆，晉升成為全球第一家市場突破1兆美元的半導體公司。

輝達是AI的「促成者」（enabler），也拉開了第一回合的AI行情，投資人爭相搶進那些可望立即從AI技術受惠的公司股票。除了輝達之外，近來因為AI題材大漲的公司還包括微軟、Alphabet和亞馬遜等「雲端業巨頭」（hyperscalers），以及Meta Platforms、Salesforce、Adobe、ServiceNow和Intuit等「授權用戶」（empowered users）。

高盛在報告中表示，雖然促成者、雲端業巨頭和授權用戶等三大類AI股獨佔第一波AI行情，但投資人仍有第二次淘金機會。

該銀行彙整一籃子「第二波AI受惠股」，稱這些公司可望因引進AI技術提升生產力，進而帶動獲利大幅成長。

獲高盛點名的前十大「第二波AI受惠股」依序分別是：軟體公司Guidewire Software（AI可能帶來的獲利變化為388%）、Clarivate（AI可能帶來的獲利變化為232%）、Alteryx、MongoDB、Nutanix、Smartsheet、Pinterest、Snowflake、Robert Half，以及Tenet Healthcare（AI可能帶來的獲利變化為135%）。

高盛並表示，AI驅動的獲利增長可能會在未來幾年內發生，但股價可能先行反映。該華爾街大行並表示，受惠於AI提升效率，羅素1000指數成分股獲利可望成長19%，其中約8%的成分股其獲利可望成長逾60%。

（時報資訊 柯婉琇）

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