東南亞鋼廠年火力全開 年產能將增9千萬噸

東南亞國家這幾年積極發展鋼鐵事業，更有不少新增項目計劃中，包括越南、印尼、馬來西亞、泰國等都計畫提升產能，根據美國全球能源監測機構（GEM）統計，若這些新增項目都能實現，未來東南亞每年鋼鐵產能將多出9,000萬噸。

目前東南亞的鋼鐵產能每年為3,353萬噸，集中在越南、印尼、馬來西亞、泰國等國家，不過這些國家都還有增加產能的計畫，美國全球能源監測機構指出，越南目前有越南河靜鋼、和發鋼廠等兩大鋼廠，年產能1,460萬噸，越南河靜鋼據了解接下來幾年還要再增加1,400萬噸的新產能。

印尼鋼廠則有國營的Krakatau和合資企業Krakatau POSCO，兩家公司加起來年產能為608萬噸，電爐、高爐各半，未來可能還會投產700萬噸。另一家印尼德信鋼目前年產能600萬噸，具美國全球能源監測機構估算，未來新增產能為1,400萬噸。

馬來西亞金獅集團則是東南亞最大電爐廠商，年產能515萬噸。據了解該集團預計建造一座轉爐石（BOF）廠，增添新產能160萬噸。

而泰國電爐廠G Steel近期才被日本製鐵收購，該廠的年產能為170萬噸，未來營運也可能調整，產能可望向上提升。

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