法度假勝地坑殺遊客 一桌低消要價17萬

繼義大利觀光區傳出對消費者敲竹槓之後,法國南部緊鄰地中海的豪華度假勝地聖托倍(Saint-Tropez),也爆出對遊客大小眼、只接大客戶的情況,當地餐廳的慣常作法是,稱一桌低消17萬元,讓遊客知難而退,還有消費者在給了1.7萬的小費後被憤怒的服務生追到停車場。

英國《衛報》(The Guardian)引述法國《尼斯早報》(Nice Matin)報導,南法豪華度假漁村聖托倍傳出,部分餐廳會在顧客訂位時先查看顧客過去的消費紀錄,如果過去的用餐金額不夠大,餐廳便拒絕讓顧客訂位。

一名餐廳接待人員透露:「簡單來說,你是大客戶還是小魚?」另一名當地消費者表示:「如果你屬於後者,你會被告知9月初之後才有位。」

一名消費者說,當地餐廳在訂位時愈來愈常見的回應方式是:「有喔,但我們一桌低消5000歐元(約新台幣17.3萬元),可以嗎?」也有消費者被告知每人低消1500歐元(約新台幣5.2萬元)。

消費者也被要求高額小費,例如一名有錢的義大利顧客近日被憤怒的服務生追進停車場,因為他只給500歐元(約新台幣1.73萬元)小費,相當於他當日消費的10%,而不是20%。

報導指出,在法國給小費並非必要,因為餐廳帳單中已包含服務費。

針對當地餐廳一連串大小眼、坑殺消費者的行徑,聖托倍市長西里(Sylvie Siri)表示「極度震驚」,痛批這些「令人厭惡的行徑」正在「毀掉小鎮的形象」。

她表示近期將與餐廳業者會面,提醒他們的責任,同時警告那些進行勒索、組織敲詐,以及可能在未經同意、完全無視隱私法律的情況下蒐集數據的餐廳,可能會被吊銷深夜營業許可。

文章來源:Row over restaurant ‘wealth screening’ boils over in French resort of St-Tropez

(中時新聞網 吳映璠)