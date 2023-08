日本出租奇景再＋1 他陪「抓蟲」爆紅！

日本盛行出租服務,租借一日男/女友已經不稀奇,還有人提供陪伴服務,陪客戶吃飯或傾聽心事。最近則有一名男子搬出拿手的「抓蟲」絕活,陪著顧客到戶外捕捉昆蟲、認識大自然,而且服務完全免費,推出後大受歡迎。

根據日本《每日新聞》報導,這名來自千葉縣、推特(現為X)帳號「@rental_ikimono」的26歲男子畢業於東京農業大學,大學時期曾在野生動物實驗室工作,對野生昆蟲、鳥類和魚類相當熟悉。大三時,他受到YouTube「為愛而活」(Live by What You Love)的口號啟發,決定將個人興趣發展成事業,於是經營起個人頻道,並在今年5月推出「租個人一起尋找生物」的服務,意外受到許多人喜愛。

他表示,上門的顧客多半是想帶孩子接觸大自然,卻苦於不知如何下手的父母。他會按照他們的需求,帶著一家人一起到公園尋找昆蟲,到海邊釣魚、挖蛤蜊,或是同遊海生館,而對方只需要負擔門票、交通、飲食和購買誘餌的費用,就能在野外上一堂超有臨場感的生物課。

這位生物達人說,他因為想到小時候教表弟釣魚的快樂,決定推出這項服務,沒想到客戶都能樂在其中,其中一個孩子甚至表示,探索大自然「比去迪士尼樂園更好玩。」不過他每個月只能帶15組客人,目前8月份的預約已經全部額滿,而他也考慮再免費推廣一年,就要酌收服務費用,讓興趣變成能賺錢的好工作。

